Maniera în care președintele Nicușor Dan l-a disculpat pe Lucian Pahonțu, șeful SPP, a stârnit un mare val de critici în țară și peste hotare. Iar unul dintre cei mai vehemenți critici este Vladimir Tismăneanu, profesor la Universitatea Maryland din S.U.A, care l-a acuzat printre altele pe președintele României de prostie morală, complicitate cu vechile structuri ale securității, dar și că a devenit inamicul valorilor în care credeau cei care l-au votat în mai 2025.

Reacțiile foarte acide ale cunoscutului politolog român au venit pe fondul controverselor foarte mari produse de anchetele de presă realizate de către jurnaliștii de la Recorder și Snoop, anchete ce au expus prezența lui Lucian Pahonțu în trupele de represiune de la baricada de la Intercontinental din 1989 și la Mineriada din 1990, dar și lipsa verificării sale oficiale de către CNSAS timp de 18 ani.

Autor a numeroase volume de specialitate, Vladimir Tismăneanu este profesor de științe politice și director al Centrului pentru Studiul Societăților Postcomuniste la Universitatea Maryland, fiind un expert de prim rang în domeniu. În perioada martie–decembrie 2006 a fost președintele Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, comisie al cărei raport oficial a stat la baza condamnării regimului comunist ca ilegal și legitim în Parlamentul României.

Între februarie 2010 și mai 2012, Vladimir Tismăneanu a fost președintele Consiliului Științific al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER). În 2007 a primit din partea Universității Maryland Distinguished International Service Award, iar Asociația Americană de Științe Politice i-a acordat certificatul pentru merite excepționale în predarea științelor politice. Deține titlul de doctor honoris causa al Universității de Vest din Timișoara (2002) și al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București (2003). În iulie 2011, președintele Traian Băsescu i-a conferit Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Mare Ofițer pentru eforturile susținute de promovare a democrației în România.

Vladimir Tismăneanu. Sursa foto: Arhiva personală

„Președintele Nicușor Dan a bagatelizat ceea ce s-a petrecut în România în regimul comunist”

-Libertatea: Chestionat la Chișinău pe marginea dezvăluirilor din anchetele Recorder și Snoop privind prezența lui Lucian Pahonțu în trupele de represiune de la baricada de la Intercontinental din 1989 și la Mineriada din 1990, precum și lipsa verificării sale oficiale de către CNSAS timp de 18 ani, președintele Nicușor Dan a minimalizat datele din anchete, afirmând că nu înțelege scandalul și că generalul Pahonțu nu s-ar afla în vreo situație de culpabilitate morală. Cum poate fi explicată această minimalizare a unor date și fapte de către președintele Nicușor Dan?

-Vladimir Tismăneanu: Ați pus punctul pe I. Ceea ce face președintele Nicușor Dan este o bagatelizare și o relativizare a ceea ce s-a petrecut în România la sfârșitul regimului comunist, dar și pe parcursul întregului regim comunist. Convulsia finală s-a petrecut de fapt în câteva etape, pe care domnul Nicușor Dan nu le cunoaște. Există istorici români care îi pot pune la dispoziție toate datele și documentele. În decembrie se vor împlini 20 de ani de la asumarea de către statul român, prin vocea celui care era președinte la momentul respectiv, a faptului că regimul comunist a fost declarat ilegitim și ilegal pe întreaga sa existență. Iar Securitatea este descrisă în raportul nostru ca o organizație criminală pe întreg parcursul ei.

Nu e pentru prima oară când se încearcă să se bagatelizeze rolul Securității, că trupele nu erau chiar organe și că organele nu erau chiar chirurgicale și așa mai departe. Toate aceste scamatorii nu pot să mascheze adevărul istoric: Securitatea nu a răspuns niciodată în fața poporului. Își spunea Securitatea poporului, dar era cum a fost definită încă de Lenin când a înființat poliția secretă, Ceka. Când Lenin a înființat-o în 1918, a spus clar: fără niciun fel de limită în aplicarea justiției revoluționare. Deci dictatura proletariatului se exercita.

Trupele de securitate au fost cele care au efectuat represiunea în România. Am stat de vorbă cu oameni, deci pot să dau două nume. E vorba de Constantin Dobre, care a fost conducătorul grevei din 1977, din Valea Jiului, și care trăiește, și cu regretatul Mircea Sevaciuc, care a fost unul din conducătorii mișcării protestatare greviste de la Brașov, din 15 noiembrie 1987. Am stat de vorbă cu acești oameni. Ei știu cine i-a bătut. Cine era la Brașov în momentul respectiv să conducă represiunea? Se numea Iulian Vlad. Iulian Vlad nu era un farmacist. Iulian Vlad nu era un apicultor. Iulian Vlad era general-colonel de securitate, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și răspundea direct în fața lui Nicolae Ceaușescu și comanda trupele de securitate. Să nu ne facem vânt cu coada. Securitatea a fost criminală.

Vedeți că suntem la aproape 37 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 și tot bâjbâim. Ceea ce mie mi se pare scandalos, pentru că a sosit momentul că aceste lucruri să fie spuse, asumate. Minimalizând datele din anchete atunci când a răspuns la întrebarea jurnaliștilor, Nicușor Dan a arătat, în mod cert, nu era pregătit să răspunde la această întrebare. A improvizat. Iar improvizația a fost plină de gafe.

„Autoritatea lui Nicușor Dan s-a deteriorat dramatic”

-Îi este frică președintelui Nicușor Dan de Lucian Pahonțu?

-Îi este frică, nu cred, de Lucian Pahonțu, ci îi este frică de tot ce reprezintă Lucian Pahonțu. Acesta, după părerea mea, este vârful unui iceberg. Nu avem nevoie de vânători de securiști. Noi trebuie să spunem adevărul. Adevărul nu e vânător. Adevărul este scriitor, ca să o parafrazez pe Monica Lovinescu.

Pentru că descalificarea morală a delatorului este indubitabilă. Delatorul este un jeg moral. Trebuie să înțelegem mecanismele recrutării. Dar trebuie recunoscut cine a fost delator, cine a fost securist, să o spună. Iar asta ne va duce la oarecare renovare morală a societății.

-Cât de mult s-a diluat autoritatea lui Nicușor Dan de când e președinte?

– Ce n-a înțeles Nicușor Dan, ce n-a vrut să înțeleagă, este că votul care l-a adus la Cotroceni a fost un vot pentru o schimbare radicală. A fost un vot împotrivă. Lumea nu s-a îndrăgostit brusc pe spate de admirație pentru Nicușor Dan. Acum, el mizează pe faptul că oamenii uită, cred că este o mare eroare. Opinia publică este o realitate și care, sigur că trece ca orice fenomen social, trece prin, să-i spunem, fluxuri și refluxuri. Este clar un reflux al societății civile, dar apar momente de declanșare, de catalizare, momente-detonator.

În opinia mea, este o deteriorare dramatică a autorității lui Nicușor Dan de când a fost ales președinte. Este o deteriorare mai mare de 50% a autorității sale. Nicușor Dan a fost ales cu un mandat pe care nu și-l îndeplinește. Nu numai că nu și-l a îndeplinit. În primul rând, sfidarea statului de drept beneficiază de aprobarea lui. Este un lucru care șochează. Inclusiv numirile în justiție pe care le-a acceptat. Și vedem ce efecte au aceste numiri în momentul de față. Și primești și un fel de soldă pentru aceste tâmpenii.

Tot legat de fosta securitate, nici până astăzi noi nu știm care a fost bugetul securității. Nimeni n-a publicat asta. Nimeni până astăzi n-a spus care erau facilitățile. Existau Ștrandul MAI, restaurantul MAI care era undeva foarte aproape de baricada de la Intercontinental.

Revenind la președintele Nicușor Dan, nu știu dacă mai poate reface capitalul de încredere pe care l-a pierdut. Nu știu când s-a produs apropierea lui Nicușor Dan de organele fostei Securități. Foarte posibil în perioada când era la Paris, pentru că ideologia post-comunistă era foarte aproape de ideologia ultraconservator-naționalistă cu accente legionaroide. Și știu că prieteni apropiați ai domnului Nicușor Dan erau atrași de acea ideologie.

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