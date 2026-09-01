Diferență de mii de oi

Verificările desfășurate de peste 100 de medici veterinari și sprijinite de Poliție și Jandarmerie au arătat că, din cele 32.239 de animale raportate oficial, doar 25.236 au fost identificate în teren. Diferența de 7.003 de oi, echivalentul a 21,7% din totalul verificat, nu indică dispariția fizică a acestora, ci un decalaj între datele scriptice și realitatea din exploatații.

„Diferențele găsite între evidență și realitate nu sunt o problemă administrativă, ci un risc sanitar direct: dacă nu știm unde se află un animal, cui aparține și de unde provine, nu putem opri boala și nu putem demonstra Comisiei Europene că avem control asupra efectivelor”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

Abateri grave în identificarea animalelor

Controlul a evidențiat mai multe neconformități:

492 de animale fără elemente de identificare sau identificate neconform.

540 de tineret ovin găsite în centre de colectare fără drept legal de a părăsi exploatațiile de origine.

Animale purtând crotalii cu serii diferite la cele două urechi.

Animale înregistrate ca sacrificate, moarte sau exportate, dar prezente fizic în exploatații.

Exploatații cu efective mari de femele matcă, fără miel identificat și înregistrat în anul curent.

Mai multe coduri de exploatație deschise la aceeași locație.

Coordonate de amplasare ale exploatațiilor care nu corespund situației din teren.

Amendă de 40.000 de lei

Până acum, o societate comercială a fost sancționată cu 40.000 de lei și i-a fost suspendat dreptul de utilizator al Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor. ANSVSA continuă verificările pentru clarificarea situațiilor neconforme și aplică sancțiuni pe măsura finalizării fiecărui caz.

„Cei care pierd primii din cauza animalelor mutate neidentificat sunt crescătorii care respectă regulile. Am dispus extinderea verificărilor în toate județele și aplicarea legii, fără excepții, acolo unde neconformitățile se confirmă”, a subliniat dr. Bociu.

Controalele se extind la nivel național

Rezultatele din județul Tulcea au fost analizate într-o videoconferință națională organizată de ANSVSA cu toți directorii executivi ai direcțiilor sanitar-veterinare județene. Autoritatea a ordonat extinderea controalelor pentru a verifica concordanța dintre evidențele din Baza Națională de Date și situația din teren, mișcările animalelor, exploatațiile suspecte și eventualele coduri multiple de exploatație.

Potrivit Ordinului ANSVSA nr. 208/2022, ovinele și caprinele trebuie identificate în termen de 180 de zile de la naștere sau înainte de a fi mutate din exploatația de origine. Nerespectarea acestor reglementări favorizează răspândirea bolilor și îngreunează identificarea focarelor, iar ANSVSA rămâne fermă în aplicarea sancțiunilor pentru a proteja sănătatea publică și sectorul zootehnic.

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