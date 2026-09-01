„Anca Pandrea (1946–2026)! Cu profundă durere în suflet, anunțăm trecerea în neființă a celei care a fost Anca Pandrea, actriță emblematică a teatrului și cinematografiei românești. Născută pe 16 februarie 1946 la Făgăraș, Anca Pandrea a luminat scena culturală românească prin talent, rafinament și sensibilitate artistică. De-a lungul unei cariere impresionante, a dat viață unor personaje memorabile, rămânând în amintirea publicului prin devotamentul și pasiunea sa pentru artă. În afara scenei, Anca Pandrea a fost un exemplu de loialitate și iubire necondiționată, trăind o poveste de dragoste unică alături de regretatul actor Iurie Darie, alături de care a împărtășit peste două decenii de viață și emoție.

Ne luăm rămas-bun de la o mare artistă și un suflet delicat. Amintirea ei va rămâne vie în inimile celor care au cunoscut-o, au admirat-o și au iubit-o. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Slujba de înmormântare si alte detalii le vom anunța mâine! Familia roagă presa și publicul să respecte intimitatea acestor momente grele”, a fost anunțul făcut pe 31 august 2026 și postat prima dată de revista Viva.

Din câte se pare, Anca Pandrea s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă a vieții, însă nu a vorbit cu aproape nimeni despre acest lucru. Singura care știa prin ce trece actrița a fost cea mai bună prietenă a ei, aceeași persoană care i-a anunțat și decesul.

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„Nici surorii sale nu i-a spus câte boli are. Nu îi spunea câte probleme sunt. Astăzi a trebuit tot eu să îi dau vestea surorii sale. Atât de greu a fost să îi anunț și toți prietenii… Este foarte greu! Mi-a spus la sfârșit că nu mai poate… A avut mai multe dorințe pe care noi o să i le ținem”, a spus prietena Ancăi Pandrea la SpyNews TV.

Printre problemele pe care le avea Anca Pandrea se regăsea și insuficiența cardiacă și respiratorie, actrița vorbind în unele interviuri despre faptul că a devenit dependentă de tubul de oxigen, care ajunsese să facă parte din viața ei de zi cu zi.

„Când afară e mult prea cald, stau în casă, unde este răcoare. Sunt dependentă de oxigen. Ca să pot respira mai bine, port mereu după mine o geantă cu dispozitivul de oxigen portabil, dar am și oxigen static, acasă, lângă pat. E un aparat pe rotile, cu fire. Sunt dependentă tot timpul de oxigen, e obligatoriu să îl folosesc mereu”, afirma în trecut Anca Pandrea pentru Click.

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