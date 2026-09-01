Noua conexiune este creată pentru a răspunde cererii crescute de călătorii din regiunea Transilvaniei, oferind acces rapid către landul Bavaria atât pentru pasagerii care călătoresc în scop turistic, cât și pentru cei care lucrează sau au familie în această zonă.

Primele curse de pe această rută vor decola pe 20 decembrie 2026, la timp pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Wizz Air a stabilit că va opera acest traseu de două ori pe săptămână, în zilele de miercuri și duminică.

Reprezentanții companiei au anunțat că tarifele pentru un bilet încep de la 129 RON (sau 22,99 euro), iar locurile au fost puse deja la vânzare pe site-ul oficial și în aplicația mobilă a operatorului.

Nürnberg reprezintă o destinație strategică din Germania, recunoscută pentru centrul său istoric medieval, emblematicul Castel Nürnberg și celebrul său târg de Crăciun. Orașul oferă un mix atractiv de arhitectură, cultură și gastronomie, funcționând în același timp ca un punct important de tranzit pentru românii care doresc să ajungă în diverse alte orașe din Bavaria.

„Suntem încântați să anunțăm o nouă rută interesantă de la Târgu Mureș către Nürnberg, consolidând astfel conectivitatea orașului cu Germania și cu restul Europei”, a declarat Vera Jardan, Corporate Communications Manager în cadrul Wizz Air.

Aceasta a adăugat că pasagerii vor beneficia de oportunități mai accesibile de călătorie și de o opțiune confortabilă direct din Transilvania.

Extinderea din Târgu Mureș vine în contextul în care operatorul aerian continuă modernizarea flotei sale alcătuite din aeronave Airbus A320 și A321, derulând totodată un plan global de investiții destinat creșterii fiabilității și îmbunătățirii serviciilor pentru pasageri.

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