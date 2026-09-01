„Rusia a atacat noaptea trecută trecerea internațională cu feribotul Orlivka de la granița cu România folosind drone Shahed. Atacul a lovit o clădire și alte zone ale punctului de trecere, provocând incendii care au fost stinse de pompieri”, a declarat agenția.

Punctul de trecere este în prezent închis, iar procesarea pasagerilor și a vehiculelor a fost suspendată. Autoritățile române au fost informate, iar traficul a fost redirecționat către alte puncte de frontieră. Grănicerii le cer călătorilor să țină cont de aceste informații atunci când își planifică traversarea frontierei de stat.

Conform aceleiași surse, aceasta nu este prima dată când forțele ruse atacă acest punct de trecere. Pe 24-25 august 2023, punctul rutier internațional Vynohradivka, situat la granița cu Republica Moldova, a fost de asemenea ținta unui atac cu dronă Shahed.

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