Ilinca Vandici are parte de o schimbare importantă în viața personală. Prezentatoarea a împlinit 40 de ani anul acesta, iar aniversarea a venit cu o veste pe care telespectatorii o vor afla chiar de la ea. Vedeta este însărcinată și urmează să devină mamă pentru a doua oară. Marele anunț este făcut în ediția de astăzi a emisiunii „Follow Us!”, difuzată la Kanal D, potrivit WOWbiz.ro.

Sarcina vine într-un moment important pentru Ilinca Vandici, care formează de aproximativ doi ani și jumătate un cuplu cu Bogdan Boitor.

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Bogdan Boitor și Ilinca Vandici își măresc familia

Relația dintre Ilinca Vandici și Bogdan Boitor a ajuns într-o nouă etapă. Cei doi își doresc de mai mult timp să își mărească familia, iar vestea sarcinii marchează începutul unei perioade speciale pentru cuplu. Bucuria nu este însă doar a viitorilor părinți. Fiul Ilincăi Vandici, Zian, se pregătește să devină frate mai mare.

Vedeta a devenit mamă pentru prima dată în 2017, când s-a născut Zian. De-a lungul anilor, prezentatoarea a vorbit în repetate rânduri despre relația cu fiul său și despre felul în care maternitatea i-a schimbat perspectiva asupra vieții. Ilinca a divorțat de Andrei Neacșu, tatăl fiului ei, în anul 2023.

Ilinca Vandici: „De când a venit Zian în viața mea mă simt mai puternică decât oricând”

În urmă cu câțiva ani, Ilinca Vandici povestea cât de mult a schimbat-o venirea pe lume a lui Zian. Prezentatoarea spunea că fiul său i-a oferit o altă perspectivă și a determinat-o să își descopere noi laturi. „De când a venit Zian în viața mea mă simt mai puternică decât oricând, în orice împrejurare. Îmi dă o liniște ce nu poate fi descrisă în cuvinte și o forță de a mișca lucrurile, de a mă dezvolta și mai mult, de a accesa zone la care nu m-am gândit până acum. Cumva, copilul meu este un soi de „maestru” în viața mea, venit să mă ajute să-mi ating adevăratul potențial!”, declara Ilinca Vandici în urmă cu câțiva ani.

O nouă etapă și în cariera prezentatoarei

Vestea sarcinii vine în același timp cu un nou sezon al emisiunii „Follow Us!”, pe care Ilinca Vandici îl prezintă alături de Teo Trandafir. Ilinca Vandici este prezentă în televiziune de la începutul anilor 2000. De-a lungul carierei, a trecut prin mai multe proiecte TV, iar colaborarea cu Kanal D a devenit una dintre cele mai importante etape ale parcursului său profesional.

În prezent, vedeta își împarte timpul între televiziune și viața de familie, iar sarcina îi aduce o nouă schimbare majoră în plan personal.

Cine este iubitul Ilincăi Vandici

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Ilinca Vandici ar forma un cuplu cu Bogdan Boitor. Acesta provine dintr-o familie cunoscută în mediul politic local, fiind fiul fostului primar din Asuaju de Sus, Vasile Boitor. La rândul său, Bogdan a avut o implicare în politică, candidând în trecut pentru un loc în Parlament.

În plan personal, el a avut o relație de lungă durată cu o tânără medic, cu care a fost logodit, însă povestea lor s-a încheiat în urmă cu aproximativ doi ani.

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