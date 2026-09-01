„Îmi pare rău că nu am reușit să realizăm rotația în cursul acestei veri. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile. Sper ca în relația cu viitorul guvern, oricare ar fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru MAE. Există chestiuni logistice importante, amânate.

Pentru că există chestiuni logistice importante, amânate şi pe partea de finanţare, şi pe partea de sedii administrative ale României în afară (…) inclusiv din perspectivă economică, este o zonă asupra căreia trebuie să ne concentrăm, deci sper că pe partea administrativă vom avea nişte progrese în cursul anului care urmează”, a declarat președintele Nicușor Dan, marți, la Palatul Cotroceni.

Șeful statului i-a primit acolo pe şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare româneşti din străinătate, aflaţi în aceste zile la Bucureşti la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române.

După această afirmație, președintele nu a mai făcut alte comentarii referitoare la situația politică din țară noastră în fața ambasadorilor.

Recent, Nicușor Dan a anunțat că va relua la începutul lunii septembrie consultările cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern.

Nicușor Dan: Vom începe anul viitor exploatarea la Neptun Deep

Cât privește partea energetică, Nicușor Dan spune că România va începe din 2027 exploatarea la Neptun Deep.

„Marea Neagră este importantă pentru securitatea României, Europei și în perspectivă pentru relația economică cu Asia (…).

Vom începe anul viitor exploatarea la Neptun Deep. Progresăm în ceea ce privește interconexiunile energetice cu țările din regiune și fiecare dintre aceste instrumente sunt parte ale politicii noastre de securitate”, a precizat șeful statului.

OMV Petrom și Romgaz au finalizat în iulie instalarea platformei offshore „Neptun Alpha”, iar începerea producției de gaze este prevăzută pentru 2027.

Recent, s-a aflat prețul cerut României de OMV Petrom pentru gazele din Neptun Deep. Costul e mai mult decât dublu față de cel reglementat angro pentru populație.

În ce stadiu se află construirea infrastructurii Neptun Deep

Pe 4 mai, OMV Petrom și Romgaz, care au cote egale în proiectul Neptun Deep, au anunțat că au început lucrările la conducta offshore care va prelua gazele din larg și le va aduce la țărmul românesc de la Tuzla.

„În 2026, vom avansa cu etape majore aici, în România: instalarea conductei offshore, a echipamentelor submarine, precum și a platformei de producție.

Toate activitățile se desfășoară la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate, cu obiectivul de a începe producția în 2027”, a declarat în iunie 2026 directoarea Petrom, Christina Verchere.

Zăcăminte de 100 de miliarde de metri cubi de gaz

În perimetrul Neptun Deep se află circa 100 de miliarde de metri cubi de gaze, iar extragerea sa va face România cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Prima moleculă de gaz va fi extrasă din acesta din 2027.

Menționăm că statul român are drept de preemțiune în a achiziționa gazele extrase de Petrom.

Conform Petrom, contribuțiile estimate la bugetul de stat sunt se vor ridica la circa 20 de miliarde de euro.

Petrom a anunțat descoperirea zăcământului în anul 2012, iar primele lucrări pentru exploatare au început în anul 2025.

Organizația de mediu Greenpeace a demarat mai multe procese împotriva Neptun Deep în ultimii ani, aceasta încercând să blocheze proiectul.

Neptun Deep, obiectiv strategic pentru care România a cerut ajutorul NATO

Pe 10 iunie, România a cerut NATO, la Consiliul Nord Atlantic de la Bruxelles, mai multe capabilități de apărare pentru zona Mării Negre invocând inclusiv existența platformelor marine din zona economică exclusivă.

La începutul anului, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a explicat că articolul 5 al NATO nu acoperă proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.

România trebuie să-şi apere infrastructura critică din zona economică exclusivă a Mării Negre, a declarat la Sibiu, șeful Armatei.

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