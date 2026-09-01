Potrivit MApN, mișcarea țintelor a fost localizată la aproximativ 24 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove din Ucraina, fapt ce a determinat activarea procedurilor de securitate aeriană și alertarea populației din nord-estul județului Tulcea.

Mobilizare de urgență pe cale aeriană și mesaj RO-Alert

Ca reacție imediată la detectarea țintelor, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au primit ordin de decolare la ora 23:43 pentru monitorizarea din aer a situației.

La scurt timp, la ora 00:05, a fost ridicat de la sol și un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT aparținând Forțelor Aeriene Române.

În paralel cu măsurile militare, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a emis la ora 23:56 un mesaj RO-Alert pentru avertizarea locuitorilor din zona de nord-est a județului Tulcea cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Explozii observate pe teritoriul ucrainean

În timpul misiunii de patrulare și supraveghere, piloții aeronavelor de vânătoare au raportat observarea unor explozii pe teritoriul Ucrainei.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au confirmat că nu au fost înregistrate pătrunderi ale țintelor monitorizate în spațiul aerian național al României.

Starea de alertă aeriană a fost ridicată oficial la ora 01:15, după ce forțele de supraveghere au constatat că nu mai există niciun pericol iminent pentru teritoriul românesc, iar aeronavele implicate s-au întors în siguranță la bazele de staționare.

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