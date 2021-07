„Ştiu că am stat cu toţii la o masă şi am băut. Şi eu, şi el am fost băuţi. Prietenii mi-au spus că ne-am certat şi că eu aş fi lovit primul, i-aş fi dat un pumn, dar eu nu îmi aduc aminte nimic”, a declarat, pentru Bihoreanul, Beniamin.

Incidentul nu a fost reclamat la 112, iar tânărul a fost dus acasă de prieteni.

„Mă doare foarte rău capul”



Pentru că s-a simţit rău în zilele care au urmat, marţi dimineaţa tânărul a fost dus de părinţi la spital, unde în urma investigaţiilor medicale s-a stabilit că a suferit un traumatism cranio-cerebral şi s-a ales cu un hematom la nivelul capului, în urma căzăturii.

„Mă doare foarte rău capul, dar în rest sunt bine, deocamdată. Am primit medicamente, iar peste 7 zile trebuie să mă întorc la control”, a spus el.

Potrivit lui Beniamin, poliţistul l-a vizitat după incident, ca să-l roage să se împace şi să nu depună plângere împotriva lui: „Mi-a zis să ne împăcăm, nu mai ştia nici el de ce şi cum m-a bătut. Mi-a zis să nu ne facem de râs, să ajungem să dăm declaraţii pe la Poliţie”.

A refuzat să se împace cu agresorul și a depus plângere

Tânărul a refuzat: „M-am dus cu părinţii la Parchet şi am depus plângere împotriva lui. Nu ştiu ce va fi mai departe”.

Agentul principal Paul Jula lucrează la Secţia Rurală de Poliţie Valea lui Mihai şi petrecuse noaptea în club cu un grup de tineri din Chişcău, inclusiv cu victima, care îi este prieten şi vecin.

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor, comisarul-şef Alina Fărcuţa, a precizat că şefii instituţiei au dispus „efectuarea de verificări prin Biroul Control Intern”, iar după finalizarea verificărilor, „în funcție de rezultatul acestora, se vor dispune măsurile legale care se impun”.

