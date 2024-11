Primul material publicat în cadrul proiectului, care l-a avut drept invitat pe Marcel Ciolacu, premier al României și candidat al Președinția României, a înregistrat și primul succes. Cititorii Libertatea au avut, pe lângă comentarii în social-media, și anumite întrebări legate de proiect, despre finanțarea proiectului, dar și despre format, în contextul în care ne aflăm în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale. Pentru ca toate aceste neînțelegeri să fie lămurite, redacția Libertatea explică, în următoarele rânduri cum a luat naștere proiectul Tandem, de unde vine finanțarea și ce scop are.

Proiectul video Tandem își propune să fie vocea Generației Z deorece cele două moderatoare fac parte din această generație. Primul material din proiect, respectiv interviul cu Marcel Ciolacu, ține cont de agenda publică a momentului, însă nu este un material publicitar și nu face parte din campania electorală a candidaților. Așa cum regăsim și în articolul publicat deja pe Libertatea.ro, interviul este realizat de două tinere care lucrează în departamentul de publicitate, zona de articole SEO și care acum testează zona de video ca pasiune. Cele două colege sunt și vor rămâne anonime pentru că așa a fost gândit conceptul Tandem, parte din strategia de poziționare inspirată din trendurile din social media. În planul nostru de transformare digitală a Ringier România Media, le oferim tuturor colegilor șansa să exploreze și să testeze inițiative din zona digitală.

Recomandări De ce nimeni nu poate prezice strategia Trump 2.0 privind Ucraina

Primul material realizat în cadrul proiectului Tandem a fost ales din zona electorală deoarece este cel mai important subiect al acestei perioade, iar interviul cu Marcel Ciolacu a făcut parte din acoperirea acestei etape. După alegeri, proiectul își va muta atenția în zona de Digital Trends, IT&C, Retail Online, Do It Yourself, interviuri cu personaje ale momentului, dar și alte subiecte care vor apărea în viitor. Totodată, materialul a fost realizat atunci când Marcel Ciolacu a fost invitat, în redacția Libertatea, în cadrul emisiunii Newsroom GSP, moderată de Ovidiu Ioanițoaia. Ca și în cazul lui Marcel Ciolacu, și ceilalți candidați au primit invitații pentru a participa la interviuri în cadrul proiectului Tandem, la fel ca și în cazul proiectului 55 de întrebări pentru candidații la Președinția României – powered by Libertatea.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News