Accidentul spectaculos s-a produs lângă restaurantul Uanderful de pe Calea Floreasca din București, în această seară, și a fost provocat de șoferul unui autoturism marca Volvo XC40.

Imagini cu cele două mașini implicate în accident au ajuns și pe social-media, acolo unde comentatorii s-au minunat de „performanța” șoferului cu Volvo.

„Cum reușesc, frate? Oare ce a vrut sa facă, să își ia zborul?! Romania is not for the weak!” sau „Attenborough trebuie să povestească această împreunare..”, au fost câteva dintre comentarii.

Accidentul s-a produs cu puțin timp înainte ca în București să se pornească o adevărată furtună de zăpadă.

