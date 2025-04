Deși a sperat ca ea și fostul partener să rămână în relații amicale, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Fosta bebelușă nu își poate vedea fiul și nici nu poate ajunge la o înțelegerea cu Florin Budnaru. Oana a ales să apeleze la instanță pentru a rezolva aceste probleme.

„Sunt fericită, pentru că am stat trei zile cu el. Azi e ziua lui, iar ieri am sărbătorit. Când am divorțat, au fost șase luni în care eu nu am avut un program cu el. Acum mi s-a dat un program: trei zile la două săptămâni, ceea ce mi se pare foarte puțin. Aș vrea să stăm împreună mai mult, e un timp pe care eu l-am pierdut. Eu sunt în situația aceasta de doi ani și mă așteptam ca lucrurile să se rezolve mai repede.

Când sunt cu el, îl văd bine, dar când suntem separați, îl simt mai alienat. Stă mult cu tatăl lui, iar atunci nu mai este atât de sincer. Cât e acolo, nu-mi răspunde mereu la telefon, e ocupat, are și el telefon. Încerc să-l sun des, dar e mai des. Ar fi minunat dacă, după un divorț, două persoane s-ar înțelege. Ar trebui să existe o înțelegere, dar se schimbă lucrurile după ce există acest divorț”, a spus Oana Ioniță, pentru Cancan.

De asemenea, Oana crede că fiul ei este influențat de tatăl lui, astfel că Max evită să stea de vorbă cu ea, atunci când îl sună.

„Când ai mai mult timp cu copilul tău, îi poți implementa sistemul tău de gândire și considerentele despre celălalt părinte. În cazul meu, copilul spune că nu vrea în Egipt, nu vrea Maldive, că Disneyland arată plictisitor, adică lucruri pe care nu le-ar spune un copil. Atunci îți dai seama că nu mai e el. Nu mai vorbești cu el, ci cu fostul soț sau soție. (…) Eu am crezut că timpul va fi egal, dar am fost prea credulă și am zis să încercăm să comunicăm, dar poți intra în această capcană și te poți trezi că nu mai ai copilul lângă tine.

El momentan nu poate să-și manifeste dorința de a sta cu mine, dar ar vrea. Când am divorțat, el a spus că vrea să stea cu amândoi! Copiii noștri și-au dorit să fie cu amândoi, dar, între timp, lucrurile s-au schimbat. Când un copil stă cu un părinte, copilul devine un pansament, preia toate depresiile, anxietățile părintelui cu care locuiește”, a explicat fosta vedetă Prima TV.

„O am pe mama care mă ajută. De multe ori nu are păreri competente, pentru că are și ea o vârstă, dar simt la ea acea forță care mă ajută să depășesc orice situația. De multe ori mă sfătuiește nu să abandonez, dar să-mi văd de viață, căci copilul va crește și se va întoarce la mine, dar eu nu simt asta! Nu vrea să fac pronosticuri, dar nu pot să abandonez ideea! Nu vreau să pierd anii aceștia. Nu vreau să aștept! Voi avea termen pe 19 aprilie și sper ca lucrurile să se remedieze!”, a încheiat Oana pentru sursa citată.

