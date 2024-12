Târgul de Crăciun din Brașov în România

Târgul de Crăciun din Brașov are loc în Piața Sfatului, fiind încadrat de clădiri medievale săsești și de Biserica Neagră gotică.

În tarabe, vizitatorii pot găsi decorațiuni pentru brad, sculpturi în lemn, ceai de portocale și scorțișoară, mere coapte, migdale caramelizate.

Târgul de Crăciun din Helsinki, Finlanda

Târgul de Crăciun din Helsinki creează un eveniment festiv în Piața Senatului, unde peste 100 de mici producători vând de la șosete tricotate și lumânări pictate manual, la bijuterii din argint inspirate de iarna finlandeză.

Turiștii pot încerca mâncăruri delicioase, inclusiv „banh mi” și terci de orez cu caramel de la N4ku, preferatul din Helsinki, dar și „plăcinte kareliene” (un produs de patiserie finlandez tradițional de secară umplută cu terci de orez), pește afumat și „glögi” cu aromă de molid, băutura spirtoasă nordică tipică.

Târgul de Crăciun din Orașul Vechi din Letonia

Piața Dome din Riga oferă vizitatorilor un cadru pitoresc pentru târgul de Crăciun din orașul vechi. Acolo sunt vândute lumânări din ceară de albine și mănuși de lână din colibe de lemn cu acoperișuri în dungi de bomboane, iar bucătarii pregătesc un festin cu chifle cu bacon piragi, varză murată și hot-dog afumat.

Fermieri, designeri și artiști din întreaga Letonie vând produse variate, cum ar fi borcane de kimchi, papuci brodați, boluri pictate și sticle din faimosul lichior Riga Black Balsam.

Târgul de Crăciun din Vilnius, Lituania

Anual, bradul de Crăciun din Piața Catedralei din Vilnius își schimbă decorațiunile: temele din trecut au inclus șahul, basmele și – pentru cea de-a 700-a aniversare a orașului, anul trecut – un tort înalt, cu multe etaje. De asemenea, vizitatorii pot cumpăra cadouri de Crăciun făcute manual.

Târgul de Crăciun al Palatului Schönbrunn din Austria

La Târgul de Crăciun al Palatului Schönbrunn din Viena, vizitatorii pot găsi preparate care includ rețete montane precum „gröstl” (răspunsul austriac la „bubble and squeak”), „spätzle” (o mâncare consistentă de tăiței cu ouă) și bunătatea topită a brânzei alpine – raclette.

Turiștii pot găsi suveniruri realizate manual, de exemplu, clopoței din ceramică, biscuiți cu vanilie, jucării din lemn și seturi pentru Nașterea Domnului. De asemenea, piața strânge fonduri pentru Licht ins Dunkel, care sprijină proiecte sociale incluzive în Austria.

Târgul de Crăciun de poveste din Košice, Slovacia

La acest târg, turiștii vor găsi „medovina”, un hidromel dulce preparat din mierea obținută de la apicultorii slovaci îndrăgiți, și se pot plimba printre colibele din lemn care mărginesc porțiunea pietonală a străzii principale.

Târgul de Crăciun din Tallinn, Estonia

În acest târg, turiștii pot încerca următoarele preparate; budincă neagră, varză acră și biscuiți din turtă dulce, precum și vin fiert. S-a deschis pe 22 noiembrie și se va închide pe 27 decembrie 2024.

Cel mai vechi Târg de Crăciun din Suedia

Turiștii pot alege ce târg de Crăciun doresc să viziteze. Este recomandat să îl viziteze și pe cel din Orașul Vechi pentru cea mai veche piață de Crăciun din Suedia: aceasta aprovizionează oamenii cu produse de sezon încă din 1837.

