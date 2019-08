De Răzvan Mihalașcu,

Bărbatul a declarat pentru Antena3 că polițiștii nu i-au spus de ce nu au pătruns în casa lui Gheorghe Dincă mai devreme.

Ioan Măceșanu a spus că în cursul zilei de joi a fost împreună cu polițiștii pe strada Decebal din Caracal, nu departe de locuința suspectului. Mărturișește că a spart două uși, fără a descoperi însă nimic.

Eram dornic să găsesc fata. Nu ştiu, eu am mers mai în faţă, am fugit mai repede (…) Am trecut la o stradă de ea, noi am fost pe Decebal, şi ea era pe Craiova.

Ioan Măceșanu, tatăl Alexandrei