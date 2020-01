De Maria Andrieș, Adrian Cochino, Bogdan Păcurar,

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) citează telegramele diplomatice publicate de Libertatea, observând că Teodor Meleșcanu ”ar fi participat, în calitate oficială, la dezinformarea și diversiunea exercitate de regimul totalitar comunist, prin inducerea în eroare a reprezentanților diplomatici prezenți la eveniment cu privire la crimele și abuzurile săvârșite la Timișoara, plasând infracțiunile comise de reprezentanții comuniști în categoria „zvonurilor colportate în scopuri dușmănoase” și a „știrilor de presă neconfirmate””.

”Analizând faptele cu posibile consecințe penale săvârșite de domnul Meleșcanu Teodor Viorel, IICCMER a declanșat procedura de investigație specifică”, spune Institutul.

Meleșcanu ar putea ajunge pe mâna Parchetului

”În cauză au fost dispuse cercetări ale documentelor de arhivă și identificare de martori, urmând a fi administrate probe și derulate alte activități specifice activității de investigații a IICCMER.

În cazul în care vor fi identificate indicii concrete privind săvârșirea unor fapte de natură penală, IICCMER poate notifica organele competente, urmând să transmită Ministerului Public toate datele și probele rezultate în urma cercetărilor”, spune comunicatul Institutului.

Potrivit Hotărârii de Guvern care a înființat IICCMER în 2009, ”Institutul este abilitat să efectueze investigații științifice cu privire la crimele, abuzurile şi încălcările drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate situaţii de încălcare a legii”.

Recomandări Cine e femeia care a murit săracă și cu datorii, dar cu 1,5 milioane de euro în casă

Meleșcanu neagă relatările a trei ambasadori

Libertatea a publicat în decembrie 2019 și ianuarie 2020 mai multe articole în care a arătat că Teodor Meleșcanu a apărat regimul Ceaușescu în timpul unor reuniuni diplomatice din decembrie 1989 de la Viena, catalogând crimele de la Timișoara drept „zvonuri colportate în scopuri dușmănoase” și „știri de presă neconfirmate”.

Faptul a fost relatat inițial de ambasadorii canadian și american la Viena, care l-au și nominalizat pe Teodor Meleșcanu, detaliind intervențiile sale în cadrul reuniunilor internaționale.

Ulterior, Libertatea a publicat și telegramele ambasadorului român la Viena, care au confirmat versiunea celorlalți ambasadorilor străini, dar și circulara prin care MAE le spunea angajaților cu exactitate cum trebuie să mintă în fața celorlalți diplomați.

Recomandări Cum au ajuns neonaziștii din SUA să citeze din Corneliu Zelea Codreanu

Teodor Meleșcanu a respins în mod repetat că ar fi negat represiunea de la Timișoara și a catalogat telegramele diplomatice trimise de cei trei ambasadori drept ”interpretări personale”.

”Nu am avut niciun fel de informație oficială din țară privind evenimentele de la Timișoara. Din presa străină am aflat că au avut loc la Timișoara ciocniri între manifestanți și armată, soldate cu morți și răniți. Am încheiat spunînd că, dacă se confirmă cele relatate, de o gravitate fără precedent, persoanele responsabile trebuie să își asume răspunderea”, a spus Meleșcanu, pentru Libertatea.

În decembrie 1989, Meleșcanu era secretar I la Departamentul Securitate Internațională și Dezarmare din MAE, după ce, mai mulți ani, fusese detașat ca secretar II la Misiunea Permanentă a României de pe lângă Organizația Națiunilor Unite și alte organizații internaționale de la Geneva.

Citeşte şi:

Documentele MAE român arată că Meleșcanu a mințit și în 1989, și acum. În fața diplomaților străini, el numea crimele de la Timișoara ”zvonuri colportate în scopuri dușmănoase”

Teodor Meleșcanu, despre telegramele diplomatice care arată că în decembrie 1989 apăra regimul Ceaușescu: ”Sunt interpretări personale ale ambasadorilor”

Circulara nr. 20 | La 30 de ani de la Revoluție, Teodor Meleșcanu răspunde despre morții de la Timișoara tot după indicațiile primite în 1989!

GSP.RO Ce scrie pe adidașii Simonei Halep. Cameramanul de la Australian Open a facut zoom să vadă

HOROSCOP Horoscop 21 ianuarie 2020. Peștii se găsesc dominați de gânduri negre