TikTok, noul teren de joacă al lui Marcel Ciolacu. „Existența sa în politica națională depinde de un fir de ață” I ANALIZĂ

De când Marcel Ciolacu, prim-ministrul României și candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2024, nu a reușit să intre în turul al doilea, am asistat la o amplă campanie desfășurată de acesta pe TikTok, rețeaua care l-a propulsat pe Călin Georgescu.

În prezent, Ciolacu are aproape 230.000 de urmăritori pe TikTok și peste 5,2 milioane de like-uri. Filmulețele distribuite de premier au milioane de vizualizări.

Recordul este deținut de videoclipul Get Ready With Me, care a fost vizionat de peste 6 milioane de ori. Însă sunt și alte filmulețe populare: Primul tatuaj, Ascultăm și nu judecăm cu Alfred Simonis, Am/N-am, iar lista poate continua.

În principiu, prim-ministrul alege să urmeze anumite provocări de pe platforma de social media.

Iar asta are rolul de „a-l face mai uman, mai abordabil și de a nu crea sentimentul de aroganță, de detașare”, a subliniat Robert Santa, cercetător șef Rethink, pentru Libertatea.

„Evident, o bună practică din punctul meu de vedere ar fi să fie cuplată cu mai multă comunicare politică serioasă”, adaugă specialistul în științe politice.

Un alt motiv pentru care urmează trendurile este pentru că „vrea să-și creeze ceva notorietate pe platformă”.

„E destul de greu să te adresezi direct oamenilor de pe TikTok care nu urmăresc trendurile”, evidențiază sociologul Barbu Mateescu, cu studii la University of Pennsylvania în sociologia politică, pentru Libertatea.

Barbu Mateescu, captură video „Vorbitorincii”

Ce caută Marcel Ciolacu pe TikTok

Întrebarea care ne macină pe mulți dintre noi este ce vrea să obțină liderul PSD prin expunerea, uneori ridicolă, pe platforma TikTok.

„Fie el simte și știe că guvernarea actuală are nevoie de credibilitate, iar TikTok acum este o rețea extraordinar de populară și de importantă ca număr de utilizatori.

Desigur, mai este și posibilitatea să se gândească la o candidatură la prezidențiale. TikTok poate fi unul din mijloacele prin care să aibă o performanță mai bună decât a avut în primul tur de anul trecut. Ambele posibilități sunt deschise.”, a explicat sociologul Barbu Mateescu.

Astfel, Marcel Ciolacu vrea fie să „stabilească niște punți de comunicare” cu votanții, fie se pregătește pentru o eventuală candidatură la prezidențiale.

Asta pentru că „situația sa nu e senzațională, nici situația PSD nu e, așa că folosește absolut orice mijloace”, adaugă expertul.

„Marcel Ciolacu și partidul lui sunt destul de izolați acum. Sunt foarte subperformanți în rândul oamenilor care nu sunt vârstnici. Este o situație din care nu are decât de câștigat.

Mai e ceva, Călin Georgescu a performat foarte, foarte bine la prezidențiale în zone geografice, în medii de rezidență, localități rurale și orașe foarte mici, în care PSD performa foarte bine în mod obișnuit.

Sunt, în mod indubitabil, oameni care pentru prima dată în viața lor nu au votat candidatul PSD, ci pe Călin Georgescu. E și o tentativă, cumva, de recuperare a unor votanți care au avut un contact cu PSD în trecut”, a mai spus Barbu Mateescu.

Scopul premierului: Notorietatea

Toți experții consultați de Libertatea sunt de acord că unul din obiectivele campaniei de comunicare a lui Marcel Ciolacu pe TikTok este acela de a câștiga notorietate.

„Vorbim de comunicare politică, iar în comunicare sau publicitate, „nu există publicitate rea”. Factorul care contează cel mai mult este notorietatea, indiferent care sunt asocierile pe care le produce (care pot fi și negative). Secundar, lucrează la faptul că este cumva conectat la nevoile, la vocea sau la viața oamenilor simpli, obișnuiți, care formează într-o mai mare măsură electoratul său. Iar rețeaua TikTok oferă în cel mai scurt timp notorietate. Pe de altă parte, rețeaua TikTok se potrivește cel mai bine cu ADN-ul nostru cultural al nostru, al spațiului nostru cultural”, a explicat Dan Petre, doctor în sociologie și specialist în științele comunicării, conferențiar universitar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, pentru Libertatea.

Mai exact, Marcel Ciolacu vrea să arate că a înțeles mesajul pe care electoratul l-a transmis prin votul din primul tur al alegerilor prezidențiale.

De altfel, publicul-țintă căruia i se adresează liderul PSD nu este format neapărat din tineri, mai ales că cei aproape 9 milioane de utilizatori sunt împărțiți pe toate segmentele de vârstă. Românii de peste 50-60 de ani petrec mult timp pe această platformă.

Dan Petre, sursă foto: Psyence

O campanie de succes

Toți experții consultați de Libertatea sunt de acord că Marcel Ciolacu desfășoară o campanie de succes pe platforma chinezească de socializare.

Decizia de a fi prezent pe Tik Tok este „logică”.

„Nu mi se pare problematică. E un registru de comunicare, în ultimă instanță. Această practică am văzut-o și la alți politicieni din alte state. Cred că Trump e un exemplu foarte bun. E discutabil dacă ar trebui ca efortul să meargă în TikTok. De exemplu, mie mi se pare că politicienii români ar trebui să fie mai prezenți pe Twitter, transmițând semnale și creditorilor României”, spune politologul Robert Santa.

„Dacă privim lucrurile din perspectiva lui, el a pus destul de mulți bani în televiziuni, în media clasică și nu au fost rezultatele deloc bune. Deci încearcă și alte canale de comunicare, ceea ce e logic”, completează Barbu Mateescu.

Campania nu face decât să-l aducă mai aproape de oamenii de rând, vrea să ne arate că „e ca noi, că e din popor”.

Mai ales că nu are multe de pierdut: „Existența sa în politica națională depinde de un fir de ață. E totuși omul care nu a ajuns în turul 2, este într-o situație destul de dificilă. Nu are un capital de încredere absolut colosal, pe care să riște să-l pună în pericol”, adaugă acesta.

Și, fie că ne place sau nu, campania lui Marcel Ciolacu pe TikTok este un succes.

„Este omul politic care a recuperat cel mai mult șocul de după turul I, dintre toți cei care reprezintă partide de tip sistem”, subliniază Dan Petre.

Asta după ce electoratul a arătat că există „o deconectare foarte puternică între clasa politică, elite și autoritate în general, și oamenii obișnuiți”

Așa că, efortul lui, „poate imperfect”, este de apreciat.

Robert Santa – cercetător șef Rethink, Foto Arhiva personală

Diferență între Facebook și TikTok

În plus, Marcel Ciolacu, comunică diferit pe Facebook și TikTok.

„Ceea ce foarte bine, pentru că publicul este diferit. Pe Facebook găsești oameni cu nivel de educație mai înalt decât pe TikTok, și oameni vârstnici.

TikTok-ul este pentru oameni cu studii primare, studii medii. Este mult mai dinamic, necesită un consum de energie mult mai mic, atenție de cu totul alt tip. Este o strategie bună de comunicare”, consideră Barbu Mateescu.

Episodul „Ascultăm și nu judecăm”, cu Alfred Simonis

În videoclipul „Ascultăm și nu judecăm”, Alfred Simonis recunoaște că membrii PSD au dat voturi candidatului George Simion, liderul AUR, în primul tur al alegerilor prezidențiale.

Lucru care l-a „expus și din punct de vedere social și din punct de vedere legal chiar” pe Marcel Ciolacu, spune Dan Petre.

Totuși, mesajul a fost pentru oamenii din interiorul partid, consideră experții.

„Obiectivul a fost să demonstreze în partid că el este, de fapt, un om care ar fi ajuns în turul II. Și iarăși este un argument că el vrea să candideze la prezidențiale sau să-și solidifice poziția în partid, să-și șteargă cu buretele ideea că el a terminat pe locul 3 și să spună, n,u de fapt, eram pe locul 2, nu sunt un candidat așa de slab la prezidențiale”, a declarat Barbu Mateescu.

Există și o a doua ipoteză: „a fost o gafă”.

„S-au lăsat purtați de entuziasmul momentului, au căutat să producă audiență prin valoare de știre”, completează Dan Petre.

Ne împinge prezența lui Marcel Ciolacu pe TikTok în brațele candidaților extremiști?

Nu, spun experții.

„Ceea ce ar fi putut fi foarte periculos, și PSD abia a evitat asta, la fel și PNL-ul, din fericire, ar fi fost să dea chiar mesaje similare cu cele ale lui Călin Georgescu.

Cu asta chiar că încurajau oamenii care sunt votanți PSD sau PNL să treacă la Călin Georgescu. Pentru că transmiteau că mesajele astea sunt ok, sunt acceptabile, sunt deja comune, sunt banale. Nu, nu e un pericol”, a răspuns Barbu Mateescu.

„Eu cred că este o interpretare greșită. Doar un candidat din PSD poate fi un contracandidat serios pentru candidații antisistem”, spune Dan Petre.

Asta pentru că „există cea mai mare suprapunere între bazinul electoral PSD și bazinul electoral antisistem”.

„E o regulă în marketing: ultimii veniți, primii plecați. Este o zonă de volatilitate.

La marginile bazinelor electorale există un strat mai volatil. Cei care migrează cu mai mare ușurință dintr-o parte în alta, cumva cei care au plecat primii, este cel mai probabil să se întoarcă primii. Funcționează în ambele sensuri, în ambele direcții”, explică conferențiarul universitar de la SNSPA.

Ce se întâmplă în spatele cortinei

Potrivit specialistului în marketing și comunicare, dar și creatorului de conținut Medeea Guțoi, campania prim-ministrului nu ar fi realizată de o agenție mare.

„Cred că sunt doi, poate trei oameni care lucrează. Unul care se ocupă cu filmatul, unul pentru copy. Probabil că încearcă cumva să ajungă la tineri, convins de exemplul lui Călin Georgescu”, a precizat freelancerul Medeea Guțoi pentru Libertatea.

De altfel, nici milioanele de vizualizări ale premierului de pe TikTok nu sunt organice.

„Clipurile au fost postate pe grupuri, share-uite, împinse cumva în față, s-au dat foarte multe comentarii ca să crească engagementul. Nu doar le-a postat acolo și le-a lăsat să vadă ce se întâmplă”, a mai spus creatorul de conținut.

Mică sau mare, „echipa lui înțelege cum comunici pe care canal, e profesionist făcută campania”, susține Barbu Mateescu.

Este important să ne aducem aminte că liderul partidului PSD, Marcel Ciolacu, premierul României, are în spate o întreagă echipă de comunicare, lucru adesea pierdut din vedere.

„Foarte puțini oameni se gândesc la faptul că aceste campanii sunt realizate de profesioniști. Acest lucru nu este atât de clar pentru toată lumea. Asta datorită conceptului „suspension of disbelief” – adică suspendarea neîncrederii. Practic, accepți evadarea din realitate, este o caracteristică a produselor culturale de tip conținut video”, explică Dan Petre.

„Extrem de puțini privitori fac această deconstrucție” a mesajului premierului, potrivit sociologului.

Iar asta ne face să uităm că filmulețele lui Marcel Ciolacu, sunt gândite de o agenție sau de niște oameni care cu asta se ocupă.

