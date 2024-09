Fiica actriței a făcut AVC în toamna anului 2023! Cu toate acestea, Tily Niculae nu și-a găsit puterea să spună totul la acea vreme. Potrivit declarațiilor făcute de vedetă, totul ar fi fost cauzat de trombofilia pe care a moștenit-o chiar de la mama ei.

Alarmată de situație, Tily Niculae a dus-o pe fata ei de urgență la Spitalul Obregia din București, unde a fost internată. Ulterior, Sofia nu a mai putut să vorbească în limba română, ci doar în engleză, dar cu dificultate!

„Pur şi simplu, într-o zi m-am dus s-o iau de la şcoală şi mi-a spus că o doare capul (…). Numai că, până să ajungem acasă, mi-a spus că nu mai vede cu ochiul drept, iar ceea ce s-a întâmplat apoi a venit în avalanşă: când a intrat în cadă nu şi-a mai simţit piciorul drept, după care a vrut să se ridice şi a căzut în cadă, cu piciorul întors ca la copiii care au tetrapareză spastică, apoi i s-a întors mâna”, a mărturisit Tily Niculae, pentru ok.magazine.ro

Medicii i-au prescris un tratament destul de complex, după ce a fost supusă mai multor investigații în Turcia. Sofia a reușit să își revină fizic.

„Nu ştiu cum am reuşit să o scot din cadă singură, ea fiind acum mai înaltă decât mine, are deja 1,70 m, dar când am ajuns cu ea în sufragerie, deja nu mai putea nici să vorbească.