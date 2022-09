UPDATE, ora 12.00: Timpul de așteptare pentru a ajunge la catafalcul reginei Elisabeta a II-a a ajuns vineri, la ora locală 10.00 (12.00, ora României), la cel puțin 14 ore. Coada se întinde pe o distanță de aproape 8 kilometri, ajungând în Southwark Park, relatează BBC și The Guardian.

În aceste condiții, autoritățile au anunțat că pentru o perioada de cel puțin 6 ore nu vor mai permite oamenilor să se alăture rândului.

„Southwark Park a ajuns la capacitate maximă. Intrarea va fi întreruptă pentru cel puțin 6 ore. Ne pare rău pentru orice inconvenient. Vă rugăm să nu încercați să vă alăturați la coadă până când nu se redeschide”, au transmis reprezentanții Departamentului pentru Digital, Cultură, Media și Sport din guvernul britanic.

HER MAJESTY THE QUEEN'S LYING-IN-STATE QUEUE UPDATE, 09:50 AM, 16 Sept



Southwark Park has reached capacity. Entry will be paused for at least 6 hours. We are sorry for any inconvenience.



Please do not attempt to join the queue until it re-opens.



Check back for further updates pic.twitter.com/XMpyhOrme7