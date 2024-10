Amesbury a fost implicat într-un incident vineri seară și acum colaborează cu poliția din Cheshire.

🚨UPDATE: THUG LABOUR MP PUNCHED CONSTITUENT 6 TIMES



Mike Amesbury said he was “threatened” before the 2:15 a.m. incident on Saturday in his Runcorn and Helsby constituency.



Yet, CCTV footage from the @MailOnline shows him throwing the first punch without clear provocation,… pic.twitter.com/VeY2rReJsJ — Alex Armstrong (@alexharmstrong) October 27, 2024

„Mike Amesbury MP asistă Poliția Cheshire cu privire la investigațiile în urma unui incident de vineri seară. Întrucât aceste investigații sunt acum în desfășurare, Partidul Laburist a suspendat administrativ calitatea de membru a domnului Amesbury, în așteptarea unei investigații”, a declarat un purtător de cuvânt al Partidului Laburist.

Un nou videoclip, obținut de MailOnline duminică după-amiază, arată cum deputatul de Runcorn și Helsby lovește un bărbat, care cade la pământ, înainte de a-l lovi repetat. Trei persoane din public pot fi văzute intervenind pentru a-i separa pe cei doi bărbați.

Anterior, un alt videoclip, care a circulat pe rețelele sociale sâmbătă, arată cum Amesbury strigă la un bărbat aflat la pământ: „Nu mă vei mai amenința niciodată”.

🔴 Mike Amesbury, 55. Anti-semitic Labour MP for Runcorn and Helsby is reported to have assaulted a member of the public in Frodsham last night while pissed as a fart. Violent disorder. Shameful conduct #LabourParty #Labour #LabourFriendsOfGenocide #Antisemitism #Antisemitic pic.twitter.com/2s3rdgqKTT — Damian Harry (@damian17236445) October 26, 2024

Recomandări Crima pasională din lumea bună a Bucureștiului care a rămas nerezolvată și la 90 de ani distanță. Cum a sfârșit Tita Cristescu, prima Miss România

Amesbury a arătat spre bărbat și a adăugat: „Da, sunt [deputatul], da, sunt, și nu vei mai amenința niciodată deputatul, nu-i așa?”.

Într-o declarație făcută ieri, Amesbury a spus că s-a simțit „amenințat pe stradă după o seară petrecută cu prietenii” și a adăugat că „a contactat Poliția Cheshire pentru a raporta ce s-a întâmplat în timpul acestui incident”.

„Nu voi face alte comentarii publice, dar voi coopera, desigur, cu orice investigație solicitată de Poliția Cheshire”, a adăugat el.

Poliția a declarat că ofițerii au fost chemați sâmbătă la ora 2.48 dimineața pentru un atac pe Main Street, Frodsham.

„Un apelant a raportat că a fost atacat de un bărbat pe Main Street. Investigațiile sunt în desfășurare”, a declarat poliția.

Partidul Laburist a declarat anterior că este conștient de incident și că Amesbury, care este deputat din 2017, va „coopera cu orice investigație” a poliției.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News