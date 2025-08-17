Traficul feroviar a fost oprit între Medgidia și Mircea Vodă după izbucnirea unui incendiu de vegetație

Incidentul a avut loc în jurul prânzului, în zona localității Medgidia. Traficul feroviar pe secția Medgidia – Mircea Vodă a fost suspendat începând cu ora 16.00 pentru a permite intervenția pompierilor.

„Din motive de siguranță, la ora 16.17, ambele fire de circulație au fost scoase de sub tensiune, astfel încât echipele de intervenție să poată acționa în condiții optime”, au transmis reprezentanții CFR.

Decizia de întrerupere a circulației a fost luată pentru a asigura condiții optime de intervenție pentru echipajele de pompieri. CFR a subliniat că reluarea traficului feroviar va avea loc doar după finalizarea operațiunilor de stingere și verificarea atentă a infrastructurii.

