Mai multe clipuri video de la atacul de miercuri arată cel puțin două persoane trăgând cu arme în zona intrării la Turkish Aerospace Industries (TAI), aflată la aproximativ 40 km de capitală.

Nicio grupare nu a revendicat atacul, în urma căruia 22 de persoane au fost rănite.

„Un total de 32 de ținte aparținând teroriștilor au fost distruse” în atacul de represalii, a declarat Ministerul Apărării din Turcia, într-un comunicat.

Președintele Recep Tayyip Erdogan a numit atacul asupra TAI „odios”, într-o postare pe X.

#Turkey has attacked 32 Kurdistan Workers' Party targets in #Syria and #Iraq after the terrorist attack in Ankara, the country's Defense Ministry has said



The ministry specified that all targets were “successfully destroyed”.



Yesterday in #Ankara, terrorists attacked the… pic.twitter.com/b61KPGTNVg — NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2024

Ministrul de Interne: Doi atacatori au fost „neutralizați”, după atacul de la Ankara

Ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, a spus că doi atacatori, o femeie și un bărbat, au fost „neutralizați”, adăugând că cel mai probabil atacul a implicat PKK.

Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) este interzis ca organizație teroristă în Turcia, SUA și Marea Britanie, și luptă împotriva statului turc încă din anii 1980 pentru drepturi sporite pentru minoritate kurdă semnificativă din țară.

Recomandări Sondaj INSCOP la comanda Libertatea. Alegeri prezidențiale: Marcel Ciolacu, George Simion și Mircea Geoană, pe primele 3 locuri

Vicepreședintele turc Cevdet Yilmaz a declarat că patru dintre victime erau angajați ai Turkish Aerospace Industries (TAI), iar a cincea victimă era un șofer de taxi.

Presa locală raportase anterior că atacatorii l-au ucis pe șoferul de taxi înainte de a-i lua vehiculul pentru a comite atacul.

Explozia a avut loc în jurul orei la care se schimba tura, iar personalul a trebuit să fie direcționat către adăposturi, au spus ei.

Ministrul de Interne: șapte membri ai forțelor speciale, printre răniți

Ministrul Yerlikaya a confirmat, de asemenea, că șapte membri ai forțelor speciale se numără printre cei 22 de răniți în atac.

Președintele Erdogan, aflat în Rusia pentru summitul BRICS, a condamnat ceea ce a numit un „atac terorist josnic” în timpul unei întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin, în declarații transmise în direct la televizor.

Ulterior, Erdogan a postat o declarație lungă pe X, în care a menționat că forțele de securitate au acționat rapid pentru a neutraliza amenințarea și că „nicio organizație teroristă, niciun centru al răului care vizează securitatea noastră nu își va atinge scopurile”.

Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞa yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır.



Terör eyleminin ilk anından… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 23, 2024

Recomandări Cum s-a produs atentatul cu bombă în care a fost ucis Ioan Crișan, omul de afaceri de la Arad. Detalii din ancheta procurorilor

Turcia a impus un blocaj media pentru detaliile atacului

Autoritățile turce au impus un blocaj media pentru detaliilor atacului, iar utilizatorii din zone mari ale țării au raportat că nu pot accesa rețele sociale precum YouTube, Instagram, Facebook și X.

Președintele Consiliului Suprem al Radiodifuziunii și Televiziunii din Turcia, Ebubekir Sahin, a avertizat că toate imaginile legate de incident ar trebui eliminate de pe rețelele sociale și a îndemnat utilizatorii să nu distribuie imagini care „vor servi scopului terorismului”.

TAI (Turkish Aerospace Industries) este un jucător important în industria aerospațială a Turciei, proiectând, dezvoltând și fabricând diverse aeronave pentru uz comercial și militar.

Compania este desemnată de Turcia, membră NATO, ca producător licențiat al avioanelor de luptă F-16, proiectate în SUA. De asemenea, TAI joacă un rol în modernizarea aeronavelor mai vechi pentru utilizarea de către armata turcă.

Principalii proprietari ai firmei sunt Forțele Armate Turce și o ramură a guvernului Turciei, responsabilă cu îmbunătățirea capacităților de apărare și gestionarea achizițiilor militare.

Explozia a avut loc în timp ce, în această săptămână, are loc un târg major dedicat industriei de apărare și aerospațiale la Istanbul.

Recomandări România a ridicat de la sol două avioane F-16 după identificarea unor ținte aeriene pe radar în zona Braţului Chilia / Mesaj RO-Alert pentru locuitorii județului Tulcea

The head of the Turkish Interior Ministry reports 3 dead and 14 wounded in the terrorist attack, two attackers eliminated



Turkish authorities have banned the media from publishing unofficial information about the terrorist attack in Ankara.



“It has been established that our… pic.twitter.com/pFEukCE8W9 — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2024

Video: Imagini luate de martori oculari imediat după atacul terorist de la Ankara.

Sursa: X

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News