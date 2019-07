De Ana Maria Păsat,

Punct final în procesul pe care Carmen Olaru, fostă directoare la TVR Iași, l-a intentat în urmă cu mai bine de un an și jumătate Televiziunii Române și directorului general Doina Gradea.

Potrivit sentinței definitive a Curții de Apel, instituția publică de televiziune va plăti daune morale de 2.000 de euro, precum și salariul pe care jurnalista ar fi urmat să-l ia, ca director, până la finele anului 2017, considerându-se că a fost demisă ilegal, deși câștigase postul prin concurs.

“Sentința e definitivă. E una favorabilă. Am câștigat și la Curtea de Apel, unde a fost un singur termen. Procesul a început în ianuarie 2018. Iar după un an și jumătate la prima instanță, a urmat un singur termen la apelul făcut de ei. Procesul s-a mai întins cu amânări, cu vacanța judecătorească de anul trecut. Daunele morale obținute au fost de 3.000 de euro la prima instanță. 2.000 acum. Dar nu ăsta era scopul. Am fost repusă în funcție pentru perioada cât mai era în vigoare decizia, finalul lui 2017. Vor fi plătite cheltuieli de judecată, daune morale”, a declarat Carmen Olaru pentru Libertatea.

Umilită în public

Carmen Olaru a dat în judecată TVR simțindu-se nedreptățită de modul în care a aflat că a fost destituită, precum și din cauza atitudinii avute la adresa sa de directorul Doina Gradea.

“Un om care este în TVR de circa doi ani și cu care nu am lucrat în mod direct nu este în măsură să facă aprecieri obiective asupra activității desfășurate de mine.

Mai ales că nu s-a informat corespunzător înainte. Pe tot parcursul videoconferinței, am avut parte de o atitudine ostilă. Nu am fost lăsată să vorbes. Mi-a adresat reproșuri nemeritate pe un ton foarte ridicat. :i mi-a imputat în fața celor prezenți situația gravă în care se află TVR Iași, susținând malițios că nu am făcut nimic pentru a soluționa problema sediului.

Modul în care am fost tratată în acest așa-zis dialog, atitudinea sa de vătaf, umilința pe care am simțit-o în fața colegilor m-au făcut să trăiesc un șoc emoțional care nu mi-a permis să dau o replică”, a scris Carmen Olaru în cererea înaintată instanței.

Și Marina Almășan a luat poziție

Recent, Marina Almășan, cea mai longevivă vedetă a TVR, a intrat și ea în conflict cu directorul Doina Gradea, prezentatoarea intenționând, de asemenea, să se adreseze instanței.

“Conflictul meu «personal» cu doamna Doina Gradea s-a suprapus peste nemulțumirea generală din TVR, legată de incompetența cu care este condusă instituția, de abuzurile de toate felurile, de gafele manageriale monumentale, făcute de președintele director general, de hoțiile sesizate de toți colegii mei care au acces la documente, de lipsa totală de comunicare dintre șefi și profesioniștii TVR, de atmosfera de teroare care a pus stăpânire, de o vreme, pe postul public.

După cum lesne vă dați seama, îndrăzneala mea de a ataca public conducerea TVR nu mă va pune într-o situație prea confortabilă. Deja mi se dă de înțeles că nu-mi voi mai găsi loc în grila de toamnă. Un nou abuz fără margini! În primul rând, nu voi abandona corabia, chiar dacă se scufundă, pentru că-mi iubesc prea mult televiziunea, meseria și telespectatorii!

Deși umilințele pe care le îndur (și nu sunt singura) de mai multă vreme din partea Doinei Gradea și a acoliților săi sunt greu de imaginat, mă voi abține deocamdată să relatez informații despre dezastrul la care asist în instituția noastră. Eu și colegii mei vom merge pe calea oficială. Și vom discuta aceste lucruri la nivelul instituțiilor abilitate să controleze televiziunea publică. Cert este că nu sunt singurul profesionist din TVR tratat de noua conducere ca o slugă la stăpân”, a spus aceasta pentru Libertatea.

