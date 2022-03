În orașul aflat în regiunea Zaporojie, aproximativ 250 de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta față de ocupația rusă. Potrivit presei ucrainene, unii soldați ruși au început să-i rețină pe locuitorii orașului. Unii oameni ar fi fost și bătuți.

Protests were held today in #Kherson, #Energodar, and #Berdyansk



In Berdyansk, 200-250 people gathered for the rally. According to the residents the military began beating and detaining people. Judging by their black and red stripes, they were from the self-proclaimed #DPR. pic.twitter.com/EAJTxreJeU