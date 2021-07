UE a primit suficiente doze de vaccin pentru a imuniza 70% din populația adultă

Responsabilitatea de a administra dozele este a guvernelor celor 27 de state membre, iar unele avansează mai repede decât altele, însă, potrivit şefei Comisiei Europene, UE și-a respectat promisiunea.



„Abordarea noastră comună este un succes. Vom ieși împreună din această criză”, a adăugat von der Leyen, potrivit Euronews.



Aceasta a mai subliniat că pandemia de Covid-19 încă nu a fost învinsă și că UE este pregătită să livreze mai multe vaccinuri, inclusiv „împotriva noilor variante”

„Acum, statele membre trebuie să facă totul, pentru a crește vaccinările. Abia atunci vom fi în siguranță”, a mai adăugat Ursula von der Leyen.

Target achieved!



We have delivered enough vaccines to EU countries to vaccinate fully at least 70% of EU adults still this month.



COVID-19 is not yet defeated. But we are prepared to deliver more vaccines.



We will only come out of this crisis together.

