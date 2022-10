În serialul de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production, Doru Ana l-a interpretat pe Traian Dincă, bunicul Adelei, un fost baron local, un tip conservator şi tradiţionalist. Când acesta află că fiica lui a rămas însărcinată, la o vârstă fragedă, s-a simţit dezonorat, a ascuns-o la ţară şi imediat după naştere a încredinţat copilul altei familii, iar pe propria-i fiica a anunţat-o că acesta a murit la naştere.

Peste ani, o veste cutremurătoare îl determină să îşi reunească nepoata cu tatăl ei, ca să îşi împace conştiinţa.

„Reîntâlnirea cu echipa Ruxandrei Ion mi-a făcut o plăcere deosebită, îmi sunt dragi toţi oamenii de acolo, de la actori, la cei din producţie. De data aceasta, rolul meu, Traian, chiar dacă este unul definitoriu pentru povestea serialului, ca prezenţă nu presupune foarte multe apariţii. Pentru mine însă, au fost interesante, ca actor”, declara Doru Ana în ianuarie 2021, înainte de debutul serialului „Adela”, la Antena 1.

În episodul de debut, personajul interpretat de Doru Ana intră în scenă, are un schimb de replici cu actorii Marian Râlea și Anca Sigartău, cei care interpretează rolurile lui Mitu, respectiv Nuți în serialul „Adela” de la Antena 1. Ei au fost părinții adoptivi ai Adelei.

Personajul regretatului actor a avut însă un destin tragic, e trântit la pământ de Nuți într-o încăierare, se lovește grav la cap și moare. Personajele interpretate de Marian Râlea și Anca Sigartău sunt cele care pregătesc mormântul. Ei sapă o groapă chiar în curtea casei lor, acolo aruncă trupul neînsuflețit al lui Traian Dincă, bunicul Adelei, personajul lui Doru Ana.

Fiica adoptivă a Ruxandrei Ion și-a luat adio de la Doru Ana

Cristina Ciobănașu a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare după ce a aflat de moartea lui Doru Ana. Au lucrat prima dată împreună pentru serialul „Pariu cu viața”, apoi s-au reîntâlnit la filmările pentru serialul „Fructul oprit”. Actorul a făcut parte și din distribuția serialului de la Antena 1, „Adela”.

„Ultima noastră întâlnire a fost încărcată de o emoție atât de puternică! S-a bucurat tare mult să ne revadă și am rememorat cu mult drag amintiri de pe vremea Pariu cu viața, atunci când am lucrat pentru prima oară împreună, dar pe de altă parte am simțit în ochii lui multă tristețe… L-am strâns tare în brațe neștiind când ne vom revedea și mă bucur că totuși viața ne-a mai adus împreună încă o dată… Dumnezeu să te odihnească în pace și liniște, suflet drag”, a notat Cristina Ciobănașu.

Doru Ana s-a născut pe data de 28 februarie 1954, în Bucureşti. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Capitală, promoţia 1980, la clasa profesoarei Olga Tudorache. În ultima perioadă, actorul a avut mai multe probleme de sănătate.

