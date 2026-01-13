Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Ultimul SMS

Trystan se afla în barul „Le Constellation” când incendiul devastator a izbucnit. Părinții săi vor să arate lumii cine a fost fiul lor cu adevărat. Trystan era un adolescent plin de carismă, sensibil și echitabil, cu visuri mari pentru viitor.

„La mulți ani, mamă, te iubesc mai mult decât orice. Spune-le tuturor că îi iubesc și pe ei”, a fost ultima lui mesaj către mama sa.

Implicare socială

Încă din copilărie, Trystan s-a remarcat prin dorința de a ajuta. În școală, a luptat pentru egalitate între colegi, iar mai târziu, alături de nașul său, a organizat o strângere de 5.000 de perechi de ochelari pentru Africa, deși inițial obiectivul său era doar 50

Aceștia au fost trimiși la Dakar, după ce Trystan i-a sortat meticulos pe dioptrii.

Părinții săi, cei 3 frați și numeroșii săi prieteni îl descriu ca pe un potențial avocat sau politician care ar fi avut un impact semnificativ.

A făcut tir cu arcul și arte marțiale, studia lingvistica

De când studia lingvistica în Anglia, avea prieteni din Finlanda, Mexic și Mauritania.

Tânărul avea și un talent pentru meșterit – îi plăcea în mod special să repare electronice. Și era atlet. Timp de mulți ani, a practicat tirul cu arcul și artele marțiale, ca hobby-uri.

Trystan poseda toate calitățile necesare pentru aceste profesii: era inteligent, amabil, atent, loial, sensibil și curios. Avea un puternic simț al dreptății. Și avea carismă. Privirea lui era alertă. Părul său ondulat, blond închis, îi cădea jucăuș în jurul feței. Zâmbetul său era inconfundabil.

În noaptea fatidică, Trystan nu a avut nicio șansă să scape din flăcările care au cuprins barul. Incendiul devastator în Crans-Montana, Elveția, în noaptea de Revelion, a ucis 40 de oameni, dintre care 34 au fost găsiți pe scara îngustată în 2015 în urma unui renovări în regie proprie.

Mama sa încă recitește ultimele cuvinte primite din partea fiului ei, amintindu-și de dragostea și altruismul de care acesta a dat dovadă.

„Toți au fost mai mult decât simple victime”

În memoria lui Trystan, părinții săi încearcă să păstreze vie amintirea unui băiat cu un suflet mare, care a schimbat vieți în scurta sa existență.

Toți au fost mai mult decât simple „victime”. Toți, la fel ca Trystan, aveau potențial, aveau vise și planuri. Iubeau și erau iubiți mai mult decât orice – mama tânărului Jacques Moretti, patronul localului, a fost reținut pe 9 ianuarie 2026, fiind suspectat de intenția de a fugi, în timp ce soția sa este cercetată în libertate, cu brățară de monitorizare la gleznă.