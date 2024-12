Murray cumpărase o mașină de la reprezentanța Mazda, luni, 9 decembrie, dimineața. Ulterior, bărbatul a contactat reprezentantul dealer-ului prin telefon, cu intenția de a returna vehiculul, dar a fost informat că achiziția a fost „definitivă”, iar „mașina nu era eligibilă pentru returnare sau rambursare”.

Nu este clar dacă Murray a detectat o defecțiune a automobilului sau a avut alt motiv pentru a returna mașina.

În timpul convorbirii telefonice, Murray și-a exprimat nemulțumirea față de răspunsul dealer-ului și a amenințat că „voi intra cu mașina în sediu, dacă nu sunteți de acord să luați vehiculul înapoi”.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei locale 16.00 , Murray a pus în aplicare amenințarea. Potrivit martorilor, a condus mașina prin intrarea principală, spărgând ușile de sticlă și provocând haos în interior.

„Câțiva oameni care erau lângă intrare în acel moment au sărit ca să nu fie loviți”, a explicat sergentul Moffit. Impactul a deteriorat un alt vehicul care era expus în interiorul showroom-ului.

Michael Lee Murray, 35, had purchased a car from a dealership in Utah and then drove it into the building when they refused to return it.



He was booked into the Salt Lake County Jail for criminal mischief, reckless endangerment, and economic interruption.



