Incidentul a avut raportat la ora 17.47. Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, apelul la 112 a fost preluat de ISU București-Ilfov.

„Este vorba de un autobuz care făcea curse private. Din declarațiile șoferului, nu erau pasageri în interior”, a spus Daniel Vasile, de la ISU BIF.

Defecțiunea a fost reparată până la sosirea echipajelor de intervenție. „Noi am trimis acolo două autospeciale de descarcerare. Până am ajuns, cineva s-a băgat sub autobuz și a deblocat roata care se defectase în momentul frânării. La această oră, echipajele sunt în drum spre bază”, a mai precizat Daniel Vasile.

Circulația feroviară a fost întreruptă, iar traficul rutier era încă blocat la ora redactării acestei știri.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Ce a făcut Mario Iorgulescu înainte de accidentul mortal. Mărturia lui Alex Pițurcă: „Era foarte nervos și a început să țipe”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ce pățesc toate femeile care participă la Survivor. Schimbarea ULUITOATE în corpul lor

Viva.ro Andra a fost internată în secret, la spital. Anunțul făcut acum de Cătălin Măruță despre soția lui: 'Lumea nu știa ce se întâmplă'

Observatornews.ro Jurnalul video ținut de Iulian în spital, mort la 25 de ani după 3 diagnostice greșite. "S-ar putea să îmi dea drumul acasă, ce să vezi"

Știrileprotv.ro Cine este Vlad Obu, patron de videochat și prieten cu frații Tate. Ce postează pe contul său de Youtube

FANATIK.RO Sfânta care este sărbătorită pe 14 ianuarie. Multe femei din România îi poartă numele. Rugăciunea care îi ferește pe credincioși de rele

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2023. Berbecii sunt invitați la reconstruirea echilibrului între nevoile lor reale și cele ale apropiaților care depind de ei