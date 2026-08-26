Bărbatul, responsabil de administrarea portofoliilor unor clienți de elită, a transferat în mod repetat sume importante din conturile acestora către propriile conturi sau destinații neautorizate. Strategia sa s-a bazat pe o ipoteză simplă: averile victimelor erau atât de mari, iar fluxurile de tranzacții atât de complexe, încât câteva zeci sau sute de mii de euro lipsă ar fi trecut complet neobservate.

Schemă frauduloasă a funcționat o perioadă, însă neconcordanțele au ieșit în cele din urmă la suprafață în urma unor verificări interne și a sesizărilor formulate de auditul băncii.

Condamnarea și rata lunară de restituire

Ajunse pe masa judecătorilor, faptele fostului angajat bancar au atras o condamnare penală, însă modalitatea de recuperare a prejudiciului a atras atenția opiniei publice. Instanța l-a obligat pe bărbat să restituie suma uriașă de 626.000 de euro, stabilind însă o eșalonare de doar 250 de euro pe lună.

La acest ritm de rambursare, ar fi necesari 208 ani pentru ca întregul prejudiciu să fie acoperit integral de autorul fraudei. Măsura reflectă capacitatea financiară actuală a inculpatului, care nu mai ocupă o poziție bine plătită în sectorul bancar și nu dispune de active lichide suficiente pentru a achita suma dintr-odată.

Reprezentanții instituției bancare au luat măsuri pentru a despăgubi clienții afectați, acoperind pierderile provocate de fostul lor angajat.

Cum au fost furați banii

Bancherul, în vârstă de 39 de ani a fost judecat pentru fraudă. Aceasta a început la sfârșitul anului 2023 și a durat până când a fost demascat, în primăvara anului 2025.

R. a ales sume cuprinse între 50.000 și 81.500 de euro. Prin intermediul propriului cont, a retras aceste sume din conturile clienților milionari, în speranța că aceștia „nu vor observa pierderea unei sume atât de modeste”. Bancherul a transferat banii în conturi de la Deutsche Bank deschise pe numele soacrei sale. Apoi a transmis acei bani către conturi de la o altă bancă.

Inițial, intenția sa era să „împrumute” banii pentru o perioadă scurtă și să obțină un profit rapid prin tranzacționarea cu instrumente derivate. Ulterior, urma să returneze sumele furate. Totuși, planul a eșuat: a suferit pierderi la bursă. Când clienții au observat că dispăruseră banii, el i-a returnat sub pretextul unei erori interne.

Pentru a rambursa sumele, R. a folosit bani din alte conturi. În acest fel, frauda a crescut în cele din urmă la 626.000 de euro, implicând șase victime. Când frauda a ieșit la iveală, din această sumă bărbatul mai avea doar 48.000 de euro.

El a spus că a acționat din disperare financiară. Pierduse 50.000 de euro din economiile familiei sale pe investiții riscante. De asemenea, i se născuse recent un al treilea copil, ceea ce însemna că erau necesare renovări la casa sa.

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