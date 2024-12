Imaginile șocante au fost postate pe internet

Videoclipurile, filmate de camerele corporale purtate de gardieni, arată fața deținutului sângerând și primind numeroase lovituri, în timp ce acesta pare să fie imobilizat pe un pat de infirmerie, cu cel puțin șase bărbați în jurul său. În mai multe rânduri, acesta a fost ținut strâns de gât.

Bodycam video worn by C.O. Matthew Galliher in fatal NY prison beating of Robert Brooks



MORE: https://t.co/qk34iDg9XE pic.twitter.com/kVyAeV9eVs — CBS 6 Albany - WRGB (@CBS6Albany) December 27, 2024

În timp ce deținutul stă, încătușat și vizibil rănit, un gardian își pune o mănușă de plastic și, cu ajutorul unuia dintre colegii săi, îl prinde din nou de gât și îl izbește de un perete.

Videoclipul nu are sunet disponibil. Camerele erau „pornite”, dar „ofițerii din cadrul închisorii nu le activaseră, deci rulau fără sunet”, a explicat vineri procurorul general al statului New York, Letitia James, în cadrul unei conferințe de presă.

@piersmorgan @TRobinsonNewEra



In America this week, a black man #RobertBrooks was brutally beaten to death by many police…ON BODYCAM!!



They abused him so badly that his testicular bag burst, much much worse death then #georgefloyd.



Nobody is talking about this why? Does it… pic.twitter.com/Ts3geFpBm1 — 73 (@73Stakz) December 27, 2024

Din înregistrările video nu reiese clar dacă a avut loc un incident inițial.

Violența bazată pe rasă este o problemă fundamentală în SUA

Statele Unite sunt zguduite în mod regulat de episoade de violență comise de forțele de ordine. În 2020, moartea unui afro-american, George Floyd, sufocat sub genunchii unui polițist în timpul unui control al poliției, a declanșat un val uriaș de proteste antirasiste în întreaga țară.

Videoclipurile difuzate vineri „sunt șocante și deranjante (…) Nu tratez cu ușurință difuzarea lor, mai ales în perioada sărbătorilor”, a explicat Letitia James, deputată democrată, justificând difuzarea lor în numele „transparenței”.

Upstate prisoner beaten to death



Correction officers bodycam videos released by @NewYorkStateAG in death of Robert Brooks at #marcycorrectionalfacility @GovKathyHochul issues statement. Says 14 people will be fired pic.twitter.com/9X2J1Z7QOj — Linda Schmidt (@LSchmidtFox5) December 27, 2024

Avocata familiei, Elizabeth Mazur, a declarat că vizionarea filmărilor i-a „devastat” pe cei apropiați. Evenimentele au avut loc în seara de 9 decembrie, într-o închisoare din nordul statului New York.

Deținutul, care se numea Robert Brooks, în vârstă de 43 de ani, a murit în noaptea de 9 spre 10 decembrie. Acesta ispășea o pedeapsă de 12 ani de închisoare de maximă securitate.

Potrivit rezultatelor unei prime autopsii, citate de presa locală, moartea sa a fost cauzată de „asfixiere prin compresie a gâtului”.

Autoritățile au vorbit puțin despre caz în zilele care au urmat, dar guvernatoarea democrată a statului New York, Kathy Hochul, a anunțat sâmbăta trecută că a ordonat concedierea a 14 angajați ai închisorii implicați în violențe.

„Avem toleranță zero pentru cei care încalcă linia, încalcă legea și se angajează în violențe inutile sau abuzuri țintite”, a declarat ea.

