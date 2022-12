Cei de la Serviciul Național de Poliție Aeriană au publicat imaginile filmate cu camerele cu termoviziune și au povestit întreaga întâmplare pe contul de Twitter.

„Un bărbat care fugea de poliția din Devon și Cornwall a fost urmărit de un grup de vaci și a ieșit de pe câmp direct în brațele ofițerilor de poliție, care îl așteptau”, a declarat un reprezentant al Serviciului Național de Poliție Aeriană.

Watch the moment a man on the run from @DC_Police was herded up by a group of cows in Devon and mooved out of their field into the arms of waiting Police Officers – however we did have to remind the cows not to take the law into their own hoofs👮‍♂️ 🚓 🐄 🐄 🐄 ^GMO pic.twitter.com/SSBlX3oND6