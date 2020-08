“Cred că dacă mă tund, voi muri. Nu îndrăznesc să schimb nimic la el, nici măcar să-l pieptăn”, a declarat pentru Reuters Chien, din satul său aflat la circa 80 de kilometri vest de oraşul Ho Chi Minh.

“Eu doar îl îngrijesc, îl acopăr cu o eşarfă ca să-l ţin uscat şi curat şi ca să arate bine”, a mai spus bătrânul, potrivit Agerpres.

Povestea lui face înconjorul lumii, datorită presei internaționale.

I s-a cerut să-l tundă atunci când era la şcoală, dar nu a mai mers la cursuri după clasa a III-a şi a decis să nu-l taie, să nu-l pieptene şi nici să-l mai spele vreodată.

“Îmi aduc aminte că părul meu era negru, bogat şi puternic. L-am pieptănat, l-am descâlcit ca să-l fac să fie neted. Dar când am auzit chemarea puterii divine, am ştiut imediat că am fost cel ales”, a spus acesta.

“Mi-am atins părul, iar peste noapte devenise foarte aspru. Se fixase de capul meu şi devenise un lucru de sine stătător”, a mai precizat vietnamezul.

