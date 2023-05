Accidentul a avut loc pe 1 mai, la Sully, la ora locală 11.38. Un ofițer oprise un BMW Seria 750 gri, pe Fairfax County Parkway.

De pe sensul opus, un adolescent de 17 ani, aflat la volanul unui BMW M3, a pierdut controlul volanului, la 190 km/h, a traversat mediana, lovind vehiculul oprit și, ulterior, mașina polițistului.

Filmarea a fost captată de camera de bord a autospecialei agentului.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Speeders crash nearly proves fatal for officer on traffic stop. https://t.co/cKgxuwsLUf #FCPD pic.twitter.com/83zi7JeW3u