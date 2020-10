David Macmillan, care era într-o formă fizică de invidiat, cunoscut pe YouTube sub numele de Pirate Dog, a început să simtă o ușoară durere în umăr încă din ianuarie și a încercat să-și rezerve o vizită la medicul său de familie, dar nu a ajuns decât în februarie.

Alat în imposobilitatea de a-și vedea medicul, tânărul de 30 de ani din Northumberland a fost consultat de o asistentă medicală, care i-a prescris analgezice și l-a trimis la un kinetoterapeut.

Însă, angajatul din bucătăria școlii, care avea 250.000 de abonați pe YouTube, nu a obținut programare, deoarece țara a fost în lockdown din cauza pandemiei de coronavirus.

Ulterior, a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer și a murit în această lună, cu câteva zile înainte ca orașul său natal să ajungă la nivelul doi al blocării din cauza pandemiei de coronavirus. „Cred că dacă cineva l-ar fi examinat fizic, am fi putut afla ceva mai devreme”, a spus mama sa, Dianne Whinn

Macmillan a început să simtă o durere în umăr după ce s-a întors acasă după Revelionul petrecut cu tatăl său în Scoția. Mama lui l-a trimis să ajungă la un medic, la sfârșitul lunii februarie, din cauză că durerea a persistat. Pentru că nu a obținut programarea la medicul de familie, Macmillan a fost văzut de o asistentă medicală, care l-a sfătuit să ia paracetamol și ibuprofen și l-a trimis la fizioterapie.

„Se întâmpla la mijlocul lunii martie. Noi așteptam programarea lui la fizioterapie și până la mijlocul lunii aprilie nu s-a întâmplat nimic”, a spus mama lui. Până de Paște, a pierdut foarte mult în greutate, iar mama sa spune că David nu mai avea putere să ajungă nici la magazinele din apropierea casei.

„Apoi, brusc, a căzut la mine în casă. Primul meu gând a fost că ar putea fi pneumonie. Nu m-am gândit la Covid, deoarece pandemia începuse de mult”, spune mama lui David.

După ce a insistat să își viziteze medicul de familie ziua următoare, David Macmillan a fost trimis la Spitalul de Urgență Northumbria din Cramlington, unde i s-a descoperit o tumoră pe piept. A fost diagnosticată ca tumoră cu celule germinale canceroase, medicii prezicând că, în varianta optimistă, acest tip de cancer are o rată de supraviețuire de 89%. Medicii nu sunt siguri de modul în care se formează tumorile celulelor germinale din abdomen, dar se crede că acesta se dezvoltă din celule foarte timpurii care au decedat în timpul dezvoltării în uter.

David a fost supus chimioterapiei, dar medicii au decis luna aceasta că nu mai pot face nimic. Macmillan a fost ventilat mecanic pentru a-l ajuta să respire, la sfârșitul lunii septembrie, dar a murit în brațele mamei sale pe 8 octombrie. Whinn, o infirmieră cu experiență, a spus: „Este foarte posibil să fi avut toată viața, dar pentru că era atât de în formă și sănătos, cancerul a fost un ucigaș tăcut. Cred că, dacă cineva l-ar fi examinat fizic, am fi putut afla ceva mai devreme”.

„De-a lungul întregului tratament a fost atât de pozitiv. A spus că va lupta până la capăt. A spus că se va face un om mai bun și că se va întoarce la muncă”, a declarat mama lui David.

Pe măsură ce tratamentul a început să-și facă efectul, Macmillan le-a spus abonaților săi de pe YouTube de ce nu a mai încărcat videoclipuri.„Sănătatea mea a luat o întorsătură nefericită. Am avut o mulțime de dureri musculare în piept și în spate, despre care am aflat recent că sunt tumore. În prezent sunt în spital, fac chimioterapie, înconjurat de oameni uimitori cărora nu le pot mulțumi suficient și sper că voi învinge aceată boală în următoarele luni. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați făcut acest canal mai mare decât am visat eu vreodată. Sper să mă întorc”.

Mama lui David spune că tinerii trebuie să își ia sănătatea în serios, adăugând: „Dacă ai vreo îngrijorare, medicii ar prefera să te vadă și să spună că ești bine decât să ratezi ceva. Tinerii cred adesea că sunt invincibili”, a spus mama lui David.

Moartea lui David Macmillan vine într-un moment în care cercetătorii avertizează că se va resimți rata refuzului primirii bolnavilor de cancer în spitale. Dacă o tumoră este depistată devreme, ea poate fi adesea tratată rapid. Însă, dacă se răspândește, medicii nu pot face nimic. Suspendarea screening-urilor de cancer în timpul carantinei totale poate duce la un val de cazuri depistate mult prea târziu.

