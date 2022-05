”Miliardarul aliat al lui Putin îşi abandonase deja micul palat, întrucât se află pe lista de sancţiuni a Austriei”, au transmis activiştii.

Prin ocuparea conacului, activiștii spun că vor să transmită un mesaj împotriva războiului, împotriva proprietăţilor miliardarilor şi ”oricărui tip de exploatare”.

Cotidianul austriac Salzburger Nachrichten a scris marţi că Igor Şuvalov, aflat printre cetăţenii ruşi sancţionaţi de statele occidentale după agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, este proprietar al unui conac înregistrat pe o companie din Austria şi o fundaţie din Liechtenstein.

Austrian activists are occupying Igor Shuvalov's mantion. Shuvalov is a former Russian Deputy PM.



He also has an £11m pad in London, so no, not an ordinary „politician”. https://t.co/f9nkBdq5Ao