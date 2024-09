Aseară s-a desfășurat prima dintre ele din cadrul evenimentului Timișoara FAshion Week și a fost un real succes. În premieră, un show de modă are ca tematică cultura și portul național românesc, sub genericul “Eleganța Tradițională”.

Spectatorii au venit în număr mare și au putut admira colecțile versatile ale designerilor talentați, dar și colecțiile proprii ale unor artiste îndrăgite din zona de folclor. Este vorba despre Vlăduța Lupău și Olguța Berbec, iar prima dintre ele a deschis seara cu intonarea imnului ”Deșteaptă-te, române!”, un moment care a fost intens aplaudat de public. Tot Vlăduța Lupău a fost și cea care a încheiat prima seară cu prezentarea unor piese unice, cu origini din Maramureș sau zona Ardealului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Am avut mari emoții fiind prima experiență de acest gen. Am foarte multe costume populare, dar la Timișoara Fashion Week am prezenta doar cinci, cu al meu șase. Sunt dintre cele pe care le am, mai vechi, mai de colecție. Unele sunt de la bunica mea, iar într-unul dintre costume ea a fost îmbrăcată în ziua nunții ei. A fost o mireasă superbă! Unele costume sunt din alte zone din Maramureș, nu doar din Sălaj. Am costume diferite din multe zone ale Ardealui, costume întregi, cu opinci, cum se purta o dată”, a spus Vlăduța Lupău,

Originară din Mărășești, Mehedinți, Olguța Berbec a adus pe scenă din suflul portului vechi de un veac. Ii vechi de peste 100 de ani, iar momentul a fost spectaculos pentru că solista de muzică populară a defilat pe muzica Mariei Tănase alături de cele două fiice ale ei, Cezara și Olga. ”A fost un moment care mi-a umplut inima. Felicitări organizatoarei Rodica Costea pentru această ediție! Nu am mai auzit să se fi organizat un festival dedicat exclusiv portului popular. Modelele mele, Cezara și Olga, au fost foarte încântate, le-a plăcut pe scenă și cred că vom mai accepta astfel de propuneri. Țin mult la tradiții, eu îmi îmbrac fetele în aceste haine valoroase de sărbători, serbări sau când mergem la Sfânta Împărtășanie”, a spus Olguța Berbec.

Mâine va avea loc ultima reprezentație din cadrul celei de-a IX-a ediții Timișoara Fashion Week, iar publicul va fi prezent în număr mare. ”Ne bucurăm pentru deschiderea publicului, pentru modul în care au răspuns la această ediție. Evenimentul a presupus multă muncă, multă pregătire, dar reacția pozitivă ne-a făcut să uităm de tot efortul din spate. O tematică frumoasă, Eleganță Tradițională, cu care designerii au empatizat și au fost incitați să-și aducă cele mai frumoase piese”, a spus Rodica Costea, organizator Timișoara Fashion Week.

