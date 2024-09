Liviu Vârciu a mărturisit că a înșelat-o pe Anda Călin. Prezentatorul TV a spus însă că în acea perioadă, când el s-a întâlnit cu altcineva, el și Anda Călin erau despărțiți și locuiau separat.

„Am înșelat-o o singură dată. Aveam 1 an de zile împreună. (…) Eram despărțiți. Ea stătea în altă parte, eu stăteam acasă și am avut un bufeu d-ăsta de nebunie.

Mi-am dat seama că nu pot trăi fără ea. (…) Am zis că mor fără ea. Am sunat-o și i-am zis că dacă nu vine acasă eu o să mor. Eu nu am crezut că o să am lucrurile astea atât de puternice pentru o femeie. De atunci am 7 ani de zile în care nu știu altă femeie. Nu am înșelat-o nici măcar cu o femeie. Nu îmi trebuie”, a spus Liviu Vârciu, potrivit Spynews.

Prezentatorul TV spune că Anda Călin este tot ce și-a dorit. „A fost și este femeia visurilor mele, pot să o spun cu gura mare. Mi-a dăruit doi copii. Ne certăm ca-n prima zi și facem dragoste fix ca-n prima zi.(…) Cu ea am 8 ani de zile și cred că e un pic mai bine decât la început. Nu am mințit niciodată. Nu o înșel.”, a mai spus Liviu Vârciu.

Prezentatorul TV a caracterizat-o pe soția lui despre care spune că este cam încăpățânată și că uneori îl enervează.

„E încăpățânată, dar mi-a demonstrat de-a lungul relației că încearcă să facă să fie bine. (…) A construit o familie. E deșteaptă de mă enervează câteodată. Știi că eu mai fac greșeli gramaticale și mă corectează de față cu oameni, cu prieteni, dar o iubesc și îmi vrea doar binele, îți dai seama că nu îmi vrea răul, sper.”, a mai spus Liviu Vârciu.

