Jared Isaacman, comandantul navetei spațiale „Crew Dragon”, a deschis trapa la ora 13.49, ora României, și s-a îndreptat spre spațiul cosmic. Este primul astronaut neprofesionist care a reușit această performanță.

O transmisiune live l-a arătat în timp ce orbitează Pământul de la o altitudine de aproximativ 730 de kilometri. În momentul în care trapa s-a deschis, Crew Dragon zbura cu o viteză de peste 25.000 km/ h.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ