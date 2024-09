Fostă ministră de externe din partea Partidului Libertății (FPÖ, extremă dreapta), Karin Kneissl se simte persecutată politic în Austria, și trăiește în exil în Rusia de un an.

Într-un e-mail disponibil ea le-a transmis foștilor săi colegi că „tigrii siberieni arată o mai mare recunoștință decât politicienii de la Viena”.

„Tigrii îmi sunt, fără îndoială, mai simpatici ca parteneri de conversație decât politicienii din clasa de mijloc”, insistă fostul demnitar.

Este mai ușor să trăiești ca terorist decât ca fost membru al guvernului care a vorbit împotriva corupției.

Kneissl, care a deținut portofoliul din 2017 până în 2019, are o atitudine dură față de fostul ei partid: „FPÖ are oameni fără caracter și coloană vertebrală. Nu am dansat cum au vrut ei, ci am acţionat independent. Aceasta este mentalitatea austriacă de mediocritate”.

„Austria se confruntă cu vremuri foarte întunecate și nu doar din motive de aprovizionare cu energie”, a conchis Kneissl.

Kneissl va asista în afacerile internaţionale Centrul Tigrului de Amur, o organizaţie de conservare înfiinţată la inițiativa lui Putin.

Nunta ei, din august 2018, a atras atenţia internaţională atunci când liderul rus nu numai că a participat la eveniment, dar a şi dansat un vals cu mireasa.

În 2019, partidul său de extremă dreapta a fost zguduit de scandalul de complicitate cu Rusia al liderului său, Heinz-Christian Strache, iar miniştrii săi, inclusiv Kneissl, au fost daţi afară din guvern.

Ruşii i-au oferit o viaţă nouă, în 2022, iar Kneissl, care susține că a plecat din cauza amenințărilor cu moartea, a devenit o prezenţă obişnuită la canalul de stat RT, unde răspândește propaganda Kremlinului pe plan internațional. În 2021 a intrat în Consiliul de Administraţie al Rosneft, o companie petrolieră de stat.

