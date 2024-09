O alunecare de teren și un mega-tsunami în Groenlanda în septembrie 2023, declanșate de criza climatică, au făcut ca întregul Pământ să vibreze timp de nouă zile, a constatat o investigație științifică.

Evenimentul seismic a fost detectat de senzorii de cutremure din întreaga lume, dar a fost atât neobișnuit, încât cercetătorii nu au avut inițial nicio idee ce l-a provocat.

După ce au rezolvat misterul, oamenii de știință au declarat că acest eveniment a demonstrat că încălzirea globală are deja efecte la scară planetară și că sunt posibile alunecări majore de teren în locuri considerate până acum stabile, pe măsură ce temperaturile cresc rapid.

Prăbușirea unui vârf de munte înalt de 1.200 de metri în fiordul îndepărtat Dickson a avut loc la 16 septembrie 2023, după ce ghețarul topit de dedesubt nu a mai putut susține peretele stâncos.

Aceasta a declanșat un val inițial de 200 de metri înălțime, iar valurile care au urmat în fiordul întortocheat au trimis unde seismice pe întreaga planetă timp de mai bine de o săptămână.

„Un obiect seismic neidentificat”

Alunecarea de teren și mega-tsunami au fost primele înregistrate în estul Groenlandei. Regiunile arctice sunt afectate de cea mai rapidă încălzire globală, iar evenimente similare, deși mai mici din punct de vedere seismic, au fost observate în vestul Groenlandei, Alaska, Canada, Norvegia și Chile.

Dr. Kristian Svennevig de la Geological Survey of Denmark and Greenland, autorul principal al raportului, a declarat: „Când am pornit în această aventură științifică, toată lumea era nedumerită și nimeni nu avea nici cea mai vagă idee ce a cauzat acest semnal. Acesta a fost mult mai lung și mai simplu decât semnalele cutremurelor, care durează de obicei minute sau ore, și a fost etichetat ca USO – un obiect seismic neidentificat.

„A fost, de asemenea, un eveniment extraordinar, deoarece este prima alunecare de teren uriașă și primul tsunami pe care le-am înregistrat în estul Groenlandei. Acest lucru arată cu siguranță că estul Groenlandei este în curs de dezvoltare în ceea ce privește alunecările de teren. Valurile au distrus un sit inuit nelocuit, care avea cel puțin 200 de ani vechime, ceea ce indică faptul că nu se mai întâmplase așa ceva de cel puțin două secole.

O stație de cercetare a fost avariată

Un număr mare de colibe au fost distruse la o stație de cercetare de pe insula Ella, situată la 70 km (45 mile) de alunecarea de teren. Situl a fost fondat de vânători de blănuri și exploratori în urmă cu două secole și este folosit de oamenii de știință și de armata daneză, dar era gol în momentul tsunamiului.

Fjordul se află, de asemenea, pe un traseu utilizat în mod obișnuit de navele de croazieră turistice, iar în septembrie anul trecut, una dintre acestea, care transporta 200 de persoane, a rămas blocată în noroi în Alpefjord, în apropiere de fiordul Dickson. Aceasta a fost eliberat cu doar două zile înainte de tsunami, evitând valuri estimate la patru până la șase metri.

„A fost pur noroc că nu s-a întâmplat nimic cu oamenii de aici”, a declarat Svennevig. „Suntem în ape necartografiate din punct de vedere științific, deoarece nu știm cu adevărat ce efect are un tsunami asupra unei nave de croazieră”.

„Am fost complet nedumerit”

Dr. Stephen Hicks de la University College London, unul dintre liderii echipei de cercetare, a declarat: „Când am văzut prima dată semnalul seismic, am fost complet nedumerit. Niciodată până acum nu a mai fost înregistrată o undă seismică de o asemenea durată, care să se deplaseze la nivel global și care să conțină doar o singură frecvență de oscilație.”

Semnalul părea complet diferit de cel al cutremurelor. A fost nevoie de 68 de oameni de știință din 40 de instituții din 15 țări pentru a rezolva misterul prin combinarea datelor seismice, a măsurătorilor, a imaginilor de pe teren și din satelit și a simulărilor computerizate de înaltă rezoluție ale valurilor tsunami.

Analiza, publicată în revista Science, a estimat că 25 de milioane de metri cubi de rocă și gheață s-au prăbușit în fiord și au parcurs cel puțin 2 200 de metri de-a lungul acestuia.

Direcția alunecării de teren, la 90 de grade față de lungimea fiordului, împreună cu pereții paraleli abrupți ai golfului și o curbă de 90 de grade la 10 km în jos, au contribuit la menținerea unei mari părți din energia alunecării de teren în interiorul fiordului și la rezonarea acesteia pentru o perioadă atât de lungă.

Unde seismice în întreaga lume

Cercetătorii au calculat că valul tsunami s-a redus la șapte metri în câteva minute și ar fi scăzut la câțiva centimetri în zilele următoare, când armata daneză a vizitat și a fotografiat fiordul. Dar această scufundare a continuat să trimită unde seismice în întreaga lume.

Întâmplător, senzorii care măsoară adâncimea apei fuseseră instalați de oamenii de știință în fiord cu două săptămâni înainte de alunecarea de teren. „A fost, de asemenea, pur noroc”, a declarat Svennevig. „Navigau pe sub acest ghețar și munte despre care nu știau că era pe cale să se prăbușească”.

O parte esențială a determinării cauzei evenimentului seismic a fost modelarea tsunami și compararea acestuia cu măsurătorile. „Modelul nostru a prezis o oscilație cu exact aceeași perioadă – 90 de secunde – ceea ce este un rezultat uimitor, precum și înălțimea tsunami, iar valurile au decăzut exact în același mod ca semnalele seismice”.

Prof. Anne Mangeney, de la Institut de Physique du Globe de Paris din Franța, care a făcut parte din echipă, a declarat: „Acest tsunami unic de lungă durată a provocat modelele clasice pe care le-am folosit anterior pentru a simula doar câteva ore de propagare a tsunami. A trebuit să trecem la o rezoluție numerică fără precedent. Acest lucru deschide noi căi pentru modelarea tsunami”.

Vibrațiile au călătorit în mai puțin de o oră

Astfel de evenimente vor deveni din ce în ce mai frecvente pe măsură ce temperaturile globale continuă să crească. „Chiar mai profund, pentru prima dată, putem vedea destul de clar că acest eveniment, declanșat de schimbările climatice, a provocat o vibrație globală sub picioarele noastre, peste tot în lume”, a declarat Mangeney. „Aceste vibrații au călătorit din Groenlanda până în Antarctica în mai puțin de o oră. Deci am văzut un impact al schimbărilor climatice asupra întregii lumi în doar o oră.”

Impactul oamenilor asupra planetei a fost, de asemenea, demonstrat recent prin studii care arată că remodelarea Pământului prin topirea în masă a gheții polare face ca durata fiecărei zile să fie mai mare și determină deplasarea polilor nord și sud. Alte lucrări au arătat că emisiile de carbon micșorează stratosfera.

