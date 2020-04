De Diana Meseșan,

În jur de 300 de cadre medicale de la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc au fost testate pe 26 martie și pe 27 martie, dar rezultatele au întârziat mai mult de o săptămână. Testele au fost procesate la Iași.

Primul bilanț a fost anunțat în presa locală abia vineri seara, 3 aprilie: 28 de angajați sunt pozitivi, 53 sunt negativi, ”pentru alte 219 probe recoltate se așteaptă rezultatele.”

Spitalul a fost închis sâmbătă, 4 aprilie, pentru o perioadă de 14 zile.

Pe fondul anxietății cetățenilor de a afla cine e pozitiv și cine nu, Corneliu Berentan, un consilier local, a publicat listele pe un grup de Facebook, crezând că i le trimite cuiva în privat, apoi le-a șters.

Cadre medicale din oraș spun în comentariile la postare că se simt stigmatizate în oraș, că nu sunt primite la magazin.

Corneliu Berentan a explicat pentru Libertatea că o femeie din oraș i-a cerut lista, pentru că voia să afle dacă un cunoscut al său, care a fost în spital, e pozitiv. Spune că și el a luat-o de la cineva și i-a trimis-o acesteia, crezând că o face într-un mesaj privat, dar a postat pe grup.

”Eu am postat la răspunsul ei. Am crezut că mă întreabă pe… cum se cheamă, pe privat. După aia am văzut că era un grup, nici nu mai știu cum se cheamă grupul.”

”Eu i-am zis că nu-s relevante, că e a 8-a, a 9-a zi”, adaugă consilierul. ”Trebuie să ai în 2-3 zile rezultatul. (…) Am înțeles că se fac teste din nou acuma pe tot personalul.”

Grupul de Facebook pe care a publicat lista se numește ”Esti din Campulung Moldovenesc daca…” și are aproape 16.700 membri. Mai mult decât populația orașului la recensământul din 2011 (16.105 locuitori).



Postarea inițială, cu numele anonimizate de Libertatea



Ulterior, consilierul a șters postarea

Dialogul dintre consilierul PNL și alti membri ai grupului după ce acesta a șters postarea



Mulți cetățeni au fost supărați că acesta a șters postarea și i-au cerut să o pună înapoi.



Recomandări DOCUMENT | Adevărata cifră a infectaților cu COVID-19 de la Spitalul Militar

Puneți vă rugăm înapoi numele celor pozitivi, trebuie să știe lumea să vadă dacă nu au intrat în contact cu ei.

Un cetățean:

”Nu sunt eu în măsură să pun lista”. ”O sa spună cei de la Dsp”, a răspuns Berentan.



Să sperăm că o va face publică și atunci fiecare va ști pe unde a fost si cu cine a luat contact.

Alt comentariu

”Așa ar fi normal”, a adăugat consilierul.



Unii l-au criticat pentru faptul că a făcut lista publică.

Cornel Berentan, cu mult respect vă spun, că eu să fiu în locul celor de pe lista pe care ați făcut-o publică, v-aș da într-o ‘foarte mare’ judecată.



”De asta am și șters în 2 min”, a răspuns Berentan.

Rezultatele testelor au întârziat mai mult de o săptămână

După ce trei cadre medicale de la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc au fost confirmate pozitive, DSP a trecut la testarea întregului personal medical pe 26 martie, respectiv 27 martie.



Rezultatele au întârziat, însă, mai mult de o săptămână, ceea ce a dus la suspiciune și angoasă în rândul cetățenilor. Mulți voiau să afle cine sunt persoanele infectate cu noul coronavirus, din spaima că ar fi putut intra în contact cu respectivii. Recomandări Rareș Bogdan lansează un fake news planetar: „Tratamentul împotriva COVID-19 este gata. Vindecă în trei ore”

Abia pe 3 aprilie, au venit primele rezultate, care arată un prim bilanț dezastruos: 25 de angajați sunt pozitivi, 53 nu sunt infectați. ”Pentru alte 219 probe recoltate se așteaptă rezultatele”, scrie Monitorul de Suceava.

Spitalul a fost închis sâmbătă, 4 aprilie, pentru 14 zile. Toți angajații spitalului vor intra în carantină sau în autoizolare la domiciliu.

Stigmatizarea cadrelor medicale



Stigmatizarea personalului medical în contextul pandemiei, ca posibile surse de infecție, pare să se răspândească și în România.

Un cadru medical din Câmpulung Moldovenesc a scris pe grupul de Facebook că nu mai e primit la magazin.

Săptămâna aceasta, o asistentă medicală din Galați a povestit că a fost hărțuită de vecinii ei, care i-au aruncat clor pe ușă.

Recomandări Cronica unor morți colective neglijate în rețeaua privată de dializă Diaverum. 8 decese, mai multe ca în focarul de la Țăndărei

În paralel, apare un alt fenomen periculos: publicarea de liste cu numele celor pozitivi.

În Mureș, de exemplu, a circulat pe grupurile de Whatsapp și pe Facebook o listă cu persoanele pozitive din județ, respective cele în izolare la domiciliu. Vineri, 3 aprilie, Prefectura a anunțat că sesizează Parchetul ”cu privire la posibila săvârșire a infracțiunii de de divulgare a secretului profesional.”

Și în Suceava circulă listele cu rezultatele testelor făcute de DSP Suceava.

Citeşte şi:

DOCUMENT | Adevărata cifră a infectaților cu COVID-19 de la Spitalul Militar. Medic: “Vom trata parlamentari, dar noi, cadrele medicale, nu suntem testați”

COVID-19 poate cauza pierderea mirosului. De ce cred cercetătorii că se întâmplă asta

GSP.RO Medicul Virgil Musta, din spitalul timișorean cu cei mai mulți pacienți vindecaţi, ne dă 13 sfaturi esențiale în lupta cu coronavirusul

HOROSCOP Horoscop 4 aprilie 2020. Săgetătorii au șansa de a avea o zi frumoasă