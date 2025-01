Suspectul este un afgan de 28 de ani. Cele două victime au 41 și 3 ani. În prezent, nu este clar dacă a fost vorba de un act de terorism.

„Am început investigațiile cu privire la motiv”, a spus un purtător de cuvânt al poliției, care a precizat că nu există niciun pericol pentru populație, din momentul ce suspectul a fost prins.

O altă persoană a fost reținută inițial, dar eliberată. Potrivit agenților, a fost martor la actul sângeros.

Terror attack in the German town of Aschaffenburg, at least 2 dead, including a child.



