Un cunoscut jurnalist spaniol a povestit despre cum a fost abuzat sexual în copilărie de un preot. Cotidianul „El País” a documentat 251 de cazuri

Cea mai recentă mărturie publică este a ziaristului José Antonio Martínez Soler, în vârstă de 75 de ani. Martínez Soler a fost director al săptămânalului „Doblón” și director fondator a mai multor ziare importante.

Cum a decis să vorbească? „Valul acesta de cazuri m-a impulsionat. Dacă n-ar fi fost primii, care au spus-o atât de curajos, nu aș fi îndrăznit niciodată. Eu sunt mai laș, dar simt o atmosferă de speranță, o determinare ca abuzatorii să fie pedepsiți, iar astfel de lucruri să nu se mai întâmple niciodată”, a povestit jurnalistul pentru El País.

Ziaristul José Antonio Martínez Soler. Foto: captură YouTube

Ziaristul a relatat despre ce a trăit când avea opt sau nouă ani, în 1955 sau în 1956, la Colegiul La Salle de Almería, o instituție de învățământ religioasă din Almería, un oraș din sud-estul Spaniei.

Abuzatorul lui a fost fratele José. Își amintește că avea încredere în el. Parohul îi oferea dulciuri și recompense, ca să îl ajute să își îmbunătățească notele.

„La un moment dat a trecut de la a-mi mângâia gâtul și fața la coapse. Purtam pantaloni scurți. M-am îmbujorat de rușine și neputință. Eram paralizat. Puțea a sudoare uscată. Respirația i s-a accelerat. Nu am putut sau nu am știut cum să reacționez până când m-a îmbrățișat și a încercat să-mi atingă penisul. A reușit să îl atingă. Șocat, i-am sărit din brațe, eram cât pe ce să cad rostogolindu-mă pe jos, și am fugit, speriat, din acel birou, temniță”, povestește bărbatul.

La finalul lui ianuarie, mărturia unui scriitor

Martínez Soler spune că una dintre mărturiile care l-au ajutat cel mai mult a fost cea a scriitorului Alejandro Palomas, cunoscut pentru trilogia sa, „O mamă”, „Un câine” și „O dragoste”.

În 26 ianuarie, bărbatul în vârstă de 54 de ani a povestit pentru El País despre abuzurile sexuale prin care a trecut când era elev la un colegiu religios de lângă Barcelona, condus de către Ordinul La Salle. Avea opt ani.

După abuzurile sexuale repetate, copilul le-a povestit părinților. Aceștia au discutat cu un alt călugăr din colegiu care le-a spus că se vor rezolva lucrurile intern și le-a cerut să fie „discreți”. Nu s-a întâmplat nimic.

La rândul lui, scriitorul precizează că a dorit să vorbească despre abuzurile sexuale trăite și consecințele acestor abuzuri după ce a citit un reportaj despre 11 cazuri de abuz în rândul Ordinului Religios La Salle. Este unul dintre ordinele religioase din Spania care refuză să investigheze aceste acuzații și să se supună directivelor Papei Francisc.

„«De ce acum?» nu e întrebarea corectă. Întrebarea care trebuie pusă e «De ce nu până acum?»”, spune scriitorul Alejandro Palomas.

Abuzurile sexuale asupra minorilor de către membri ai clerului sunt parte din memoria istorică a acestei țări care, ca și gropile comune, trebuie dezgropată. Martínez Soler, scriitor

Consecințele unor astfel de abuzuri sexuale sunt pe viață, explică bărbatul. „Sunt un tip infirm, amputat, dar deja am învățat să trăiesc așa. La opt ani am devenit supraviețuitor și, sincer, sunt uimit că am devenit ceea ce sunt”, conchide el.

Ziarul a documentat 251 de cazuri de abuzuri sexuale asupra unor minori

În ultimele săptămâni, abuzul sexual asupra minorilor în Biserica Catolică a devenit unul dintre principalele subiecte de conversație politică în Spania. Asta i-a ajutat pe mulți oameni, precum Martínez Soler sau Alejandro Palomas, să împărtășească povestea abuzului pe care l-au suferit, scrie El País.

Cum a căpătat tema asemenea amploare în spațiul public? În decembrie 2021, cotidianul spaniol a publicat o listă cu 251 de denunțuri realizate de către victime ale unor preoți sau laici din instituții religioase, realizată în urma unei investigații jurnalistice. Ziarul a lansat apelul în octombrie 2018: „Dacă cunoașteți cazuri de abuz, contactați-ne.”

Lista, publicată la capătul unei investigații care a durat trei ani, conține denumirea ordinului religios din care făcea parte preotul acuzat de abuz, locul și data abuzului, precum și inițiala numelui abuzatorului.

Abuzurile sexuale denunțate se întind pe mai multe decenii, începând din anii ‘40 până în anii 2000. Documentul are 385 de pagini.

Ziarul i-a dat lista lui Papa Francisc

În 2 decembrie 2021, cotidianul i-a predat această listă lui Papa Francisc, în timpul unei vizite făcute de Suveranul Pontif în Grecia, precum și unor reprezentanți ai Bisericii Catolice din Spania, inclusiv cardinalului Juan José Omella, arhiepiscop de Barcelona și președinte al Conferinței Episcopale Spaniole.

La scurt timp, Biserica Catolică a deschis o anchetă fără precedent în Spania asupra a 251 de membri ai clerului și a unor laici din instituții religioase acuzați de abuz asupra copiilor. Investigația este coordonată de către Vatican.

De atunci, tot mai multe persoane au prins curaj și au început să vorbească despre abuzurile prin care au trecut. Fenomenul amintește de mișcarea Me Too („Și eu”, traducerea din engleză), care a început în 2017, scrie El País. Femei din întreaga lume au început să povestească despre abuzurile sexuale la care au fost supuse de către bărbați în poziții de putere.

Biserica Ortodoxă a tăcut în legătură cu abuzurile sexuale de la Huși

În România, ziariștii de investigație din cadrul proiectului „Să fie lumină” au arătat, într-o serie de articole publicate în 2019 și 2020, că fostul episcop al Hușilor Cornel Onilă și fostul arhimandrit al Catedralei Episcopale din Huși Sebastian Jitaru au abuzat sexual și violat mai mulți elevi de la seminarul teologic din oraș.

Fostul episcop Cornel Onilă. Foto: captură YouTube

În mai 2020, Parchetul Curții de Apel Iași a deschis un dosar penal în care fostul episcop BOR Cornel Onilă și călugărul caterisit Sebastian Jitaru au fost cercetați pentru infracțiuni sexuale, ca urmare a investigațiilor jurnalistice. Biserica însă a tăcut.

„Eu am zis de când am venit la Huși că rămâne departe de mine această poveste. Eu nu dețin competențele necesare. Să mă apuc să chem eu în birou pe nu știu care, după spusele unora? Cum stabilesc eu? Care sunt criteriile? Nu dețin asemenea competențe!”, le-a spus reporterilor actualul episcop de Huși, PS Ignatie, după ce inițial a refuzat un dialog.

Răspunsurile lui au fost singurele răspunsuri publice oferite de un membru al Sfântului Sinod după publicarea investigațiilor „Să fie lumină”.

PS Corneliu, acuzat de abuz sexual și viol, are statutul de episcop BOR retras și privilegiile atașate. „E la Mănăstirea Văratec, cu aghiotant și șofer, îngrijit și hrănit de măicuțe cât își ispășește păcatele într-o casă de oaspeți a lăcașului monahal, ridicată în buza pădurii umbroase de brazi”, scriau jurnaliștii „Să fie lumină”.

