Inundațiile au provocat pagube și pierderi de vieți omenești

Peste 200 de persoane au murit în urma inundațiilor cauzate de ploi torențiale care au lovit Valencia și provinciile vecine în octombrie. Optzeci de persoane sunt încă dispărute.

Protestatarii au acuzat autoritățile locale că au emis avertizări de inundații mult prea târziu. Protestatarii furioși s-au ciocnit cu poliția spre sfârșitul demonstrațiilor.

Imaginile arată Primăria din Valencia murdară de noroi, în timp ce agenția de știri Reuters raportează că protestatarii au aruncat cu scaune și alte obiecte.

Mii de oameni și-au pierdut casele

Primarul orașului, María José Catalá, a postat pe rețelele de socializare imagini cu ferestre sparte și un videoclip care pare să arate un incendiu început, adăugând: „Vandalismul nu este soluția”.

Consiliul Local Valencia a condamnat „vandalismul”, spunând că orașul a fost, de asemenea, afectat de inundații.

Anna Oliver, una dintre organizatoarele protestului, a declarat pentru agenția de știri Reuters: „Vrem să ne arătăm indignarea și furia față de gestionarea slabă a acestui dezastru care a afectat atât de mulți oameni”.

Săptămâna trecută, regele și regina Spaniei au fost loviți cu noroi și alte obiecte de către protestatarii furioși în timpul unei vizite în orașul Paiporta, unul dintre cele mai afectate.

Obiectele au fost, de asemenea, aruncate către prim-ministrul Pedro Sánchez, care a fost evacuat rapid.

Gestionarea deficitară a situației

Străzile din multe zone sunt încă acoperite de noroi și resturi. Mazón, din partea Partidului Popular conservator, și-a apărat acțiunile. El spune că oficialii săi nu au primit suficiente avertismente de la guvernul central și că amploarea dezastrului era imprevizibilă.

În Spania, guvernele regionale sunt responsabile pentru gestionarea răspunsului la dezastre și pot solicita resurse suplimentare de la guvernul central de la Madrid.

Agenția meteorologică a Spaniei a emis avertizări de furtună pentru regiune începând cu 25 octombrie, dar autoritățile valenciene nu au emis alerte către telefoanele mobile locale până la câteva ore după ce au început inundațiile.

Consilierul local responsabil de situații de urgență a recunoscut ulterior că nu știa că există un sistem pentru trimiterea alertelor telefonice.

Sursele guvernamentale au declarat pentru ziarul El País că acest lucru era „irelevant” și că Mazón era informat constant despre evenimente.

Inundațiile din Valencia au fost cauzate de un fenomen Dana – când aerul cald și umed întâlnește aerul rece, creând un sistem meteorologic instabil.

Oamenii de știință spun că încălzirea climei a agravat inundațiile.

