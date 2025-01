„Am un sentiment de regret”

Rudiger Koch, de 59 de ani, a părăsit vineri, 24 ianuarie, „casa” sa de 30 de metri pătrați, în prezența Susanei Reyes, membră a Guinness World Records.

Ea a confirmat că Koch a bătut recordul stabilit anterior de americanul Joseph Dituri, care a petrecut 100 de zile într-o cabină subacvatică, într-o lagună din Florida.

„A fost o experiență extraordinară, iar acum că s-a terminat am un sentiment de regret. Mi-a plăcut foarte mult timpul petrecut acolo”, a spus Koch, după ce a părăsit capsula.

VIDEO: Inside the SeaPod Alpha Deep off the coast of Puerto Lindo in Panama, German aerospace engineer Rudiger Koch, 59, hopes to break a world record -- for living underwater. pic.twitter.com/UG2mMY9oXr — AFP News Agency (@AFP) January 25, 2025

„Este frumos când totul se liniștește și se întunecă și marea strălucește. Este imposibil de descris, trebuie să trăiești asta pe propria piele”, a mai adăugat el.

Capsula lui Koch era dotată cu pat, toaletă, televizor, computer și internet. Ba mai mult, el a avut și o bicicletă de fitness.

„Unul dintre cele mai extravagante” recorduri

Situată la 15 minute cu barca de coasta nordică a Panama, capsula era conectată la o altă cabină, situată deasupra valurilor, printr-un tub prevăzut cu o scară îngustă, care asigura accesul la hrană și la vizitatori, inclusiv un medic.

Ba mai mult, cabina avea și panouri solare care furnizau electricitate. Koch i-a spus unui jurnalist AFP, care l-a vizitat la jumătatea aventurii sale, că speră ca acesta să schimbe modul în care ne gândim la viață și la locurile unde ne putem stabili, chiar permanent.

#German engineer Rudiger #Koch set a world record by living 120 days underwater in a capsule off #Panama, surpassing the previous 100-day record.#CHANNEL8 pic.twitter.com/WoACcvHSKK — Channel 8 English (@Channel8English) January 25, 2025

Patru camere i-au surprins activitățile desfășurate în capsulă – înregistrându-i viața de zi cu zi, monitorizându-i sănătatea mintală și aducând dovezi că nu a ieșit la suprafață.

Recordul „este fără îndoială unul dintre cele mai extravagante” și a necesitat „multă muncă”, a precizat Reyes.

Admirator al căpitanului Nemo din „Douăzeci de mii de leghe sub mări” de Jules Verne, Koch a păstrat o copie a romanului SF pe noptiera sa din capsulă.

