Sportivul a aterizat perfect și, înainte de a primi nota, a scos de la piept o hârtie. „Nu sunt sigur ce este acolo”, a spus comentatorul, mirat de gestul sportivului.

This is Evan Manivong. A gymnast for the University of Illinois.



He stuck this landing and then celebrated by flashing his vaccination card.



Fantastic...pic.twitter.com/7JuNRv8nwx — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) April 5, 2021

Hârtia arătată de Manivong era, de fapt, certificatul său de vaccinare împotriva COVID-19:

„Mergeți toți și vă vaccinați”, a scris pe Twitter sportivul.

Its my vaccination card... go get vaccinated everyone! https://t.co/Of7IE0QvXj — E v a n (@evanmanivong) March 23, 2021

Manivong a fost numit sportivul All-American al sezonului regulat al College Gymnastics Association, la sărituri.

Foto Twitter

