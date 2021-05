Modului Soyuz scos la vânzare este unul de coborâre și a ajutat în 2018 la revenirea pe Pământ a trei astronauți de pe Stația Spațială Internațională.

„V-ați gândit vreodată să aveți un modul de coborâre Soyuz MS adevărat, ca piesă în colecția sau expoziția dvs.? Acum aveți o șansă unică să-l cumpărați! Modulul de coborâre nr. 738 al misiunii Soyuz MS-08 este acum disponibil”, se arată în postarea Glavkosmos, o subsidiară a agenției spațiale ruse Roskosmos.

Vânzătorul se oferă să asigure transportul și instalarea modulului acolo unde dorește clientul, să realizeze pentru acesta un stand echipat cu o parașută și sistem de iluminare și să-l ajute cu formalitățile vamale, dacă este nevoie, potrivit anunțului de vânzare publicat pe site-ul Glavkosmos.

Lansată pe 21 martie 2018 de la Cosmodromul Baikonur, naveta rusă Soyuz MS-08 a dus pe Stația Spațială Internațională trei membri ai echipajului expediției ISS-55/56 – cosmonautul Roscosmos Oleg Artemyev și astronauții NASA Andrew Feustel și Richard Arnold.

