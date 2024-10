John McFall a rămas fără piciorul drept la vârsta de 19 ani, după un accident cu motocicleta. Totuși, acest lucru nu l-a împiedicat să devină sprinter paralimpic, obținând medalia de bronz la Beijing, în anul 2008.

Pe lângă performanța în sport, McFall a devenit și medic, specializându-se în ortopedie și traumatologie.

McFall a luat parte la procesul de selecție al agenției, trecând prin cele șase etape, de la teste psihomotorii care au durat ore întregi până la interviuri. În urmă cu doi ani, agenția a anunțat că McFall se va alătura eforturilor sale de a depăși limitele explorării spațiale, participând la efortul îndelungat de a afla dacă o persoană cu dizabilități poate trăi și lucra în spațiu.

„Este foarte interesant”, a spus britanicul John McFall, în vârstă de 43 de ani, în cadrul unui interviu. „O întrebare frecventă este «de ce nu s-a făcut mai devreme?»”

„Nimeni nu a făcut-o”

Nu există garanții că McFall va merge în spațiu. În schimb, agenția l-a trecut prin cerințele unei misiuni de șase luni la Stația Spațială Internațională.

„Trebuie să furnizăm date pentru a demonstra că este posibil”, a adăugat el. „Deci nu este ca și cum oamenii ar fi spus: «Nu poți să o faci, nu este posibil». Este mai degrabă «Nu ne îndoim că acest lucru este posibil, doar că nimeni nu a făcut-o».”

Întrucât misiunile spațiale au fost concepute pentru cei fără dizabilități, testele au ca scop abordarea unor chestiuni precum modul în care McFall s-ar mișca și s-ar stabiliza în microgravitație și modul în care condițiile din spațiu ar afecta proteza sa.

Până acum, toate informațiile sugerează că zborul în spațiu este posibil în cazul britanicului, trezind speranța că el – sau o persoană cu un handicap similar – s-ar putea pregăti pentru o viitoare misiune.

„Punem la încercare povestea din jurul dizabilității fizice”

„Aș vrea ca, între 2027 și sfârșitul acestui deceniu, un astronaut european cu un handicap fizic să facă parte din echipajul Stației Spațiale Internaționale”.

În vreme ce concluziile agenției sunt valabile doar în cazul lui McFall, o parte din obiectivul proiectului este de a deschide o cale, astfel încât și alte persoane cu dizabilități – similare sau nu cu cele ale lui McFall – să îi poată călca pe urme.

„Punem la încercare povestea din jurul dizabilității fizice”, a spus McFall. „Iar acest lucru duce la discuții și la eliminarea stigmatizării.”

Această discuție ridică și problema modului exact în care lumea ar trebui să se refere la McFall. Încă de la începutul activității sale în cadrul Agenției Spațiale Europene, el a încercat să se împotrivească în mod delicat titulaturii larg răspândite de parastronaut. „Cred că este util să avem o conversație pe această temă. Ce înseamnă asta?” a întrebat McFall.

„Mai multe oportunități pentru persoanele cu handicap”

El a calificat drept «pantă alunecoasă» adăugarea „para” în fața oricărui lucru făcut de cineva cu un handicap fizic. „Și cred că dacă vom continua să o folosim, probabil că vom continua să creăm o prăpastie, care nu este necesară”.

Este o opinie care face aluzie la efectele mai ample ale eforturilor sale de depășire a limitelor, în condițiile în care multe persoane cu handicap din întreaga lume sunt discriminate. Potrivit datelor din UE, aceste persoane sunt mai susceptibile de a fi șomere și de a se confrunta cu sărăcia.

„În acest fel, avem ocazia să creăm mai multe oportunități pentru persoanele cu handicap într-o serie de domenii profesionale diferite”, a mai adăugat britanicul.

„Treaba mea este să mă asigur că oamenii au înțeles bine ce înseamnă handicapul și ce înseamnă să fii persoană cu handicap”, a mai spus acesta.



