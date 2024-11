Când e Black Friday la eMAG?

Între magazinele care oferă cele mai multe reduceri de Black Friday se distinge eMAG, cel mai mare retailer din România, care a adus festivalul cumpărăturilor pe piaţa locală, în 2011. eMAG a stabilit anul acesta pentru 8 noiembrie ziua promoţiilor mult aşteptate din 2024.

Black Friday 2023 la eMAG are loc vineri, în data de 8 noiembrie, fiind evenimentul de shopping cu cele mai multe oferte și reduceri. Evenimentul se desfășoară pe durata unei singure zile, cunoscută drept Vinerea Neagră. De obicei, Black Friday are loc în România, cu două săptămâni mai devreme decât în SUA, unde reducerile încep imediat după Ziua Recunoștinței, sărbătoare americană care anul acesta are loc joi, pe 28 noiembrie.

Printre produsele care se regăsesc în oferta eMAG Black Friday 2024 se număra televizoare, telefoane, laptopuri, produse din categoria Fashion și articole sportive, electrocasnice, accesorii pentru casă și grădină, produse de îngrijire personală pentru adulți și copii, mobilă, jucării, anvelope și produse speciale.

La ce oră începe Back Friday la eMAG anul acesta?

De obicei, eMAG nu dezvăluie ora exactă la care dă startul campaniei de Black Friday. Însă, și în acest an, Black Friday la eMAG va începe pe 8 noiembrie dimineața devreme, astfel că cei care sunt matinali nu vor avea o problemă în a prinde stocurile întregi și își vor putea cumpăra produsele dorite înainte ca acestea să se epuizeze. Mai mult ca sigur, startul cumpărăturilor la eMAG va fi dat în jurul orei 7 dimineața, pe 8 noiembrie, și reducerile vor fi active până la ora 23:59. Pentru a fi pregătiți, poți să îți instalezi aplicația retailerului, să activezi notificările și să fii la curent cu startul promoțiilor.

7:15 Ora la care a început Black Friday în 2023

Când a început Black friday la eMAG în anii trecuți?

După cum aminteam, eMAG a dat până acum startul cumpărăturilor de Black Friday dimineața devreme. Iată mai jos la ce oră a început Black Friday la eMAG din 2013 și până acum:

2013 – ora de începere 6:56;

2014 – ora de începere 6:52;

2015 – ora de începere 8:34;

2016 – ora de începere 6:49;

2017 – ora de începere 6:50;

2018 – ora de începere 6:56;

2019 – ora de începere 7:24;

2020 – ora de începere 7:37;

2021 – ora de începere 7:25;

2022 – ora de începere 7:21;

2023- ora de începere 7:15;

Așadar, potrivit informațiilor de mai sus, putem observa că eMAG a dat de obicei startul Black Friday în intervalul orar 6-8, doar în 2015 a început cu ceva „întârziere”, la 8:34. Dacă nu mai ai răbdare să aștepți ofertele eMAG, află unde a început deja Black Friday în România.

Cum a apărut Black Friday

Evenimentul este cunoscut drept ziua în care magazinele fizice, dar și cele online pun la dispoziția cumpărătorilor un val de reduceri. Așadar, pentru mulți Black Friday a devenit cel mai așteptat eveniment de shopping al fiecărui an, fiind ziua cu cele mai mari și mai multe reduceri.

Deși s-a împământenit asocierea Black Friday cu ziua reducerilor, pe vremuri această denumire făcea referire la evenimente grave, calamități. În SUA, termenul de Black Friday a fost folosit pentru prima dată în 1869, când Jay Gould și James Fisk au încercat să dea lovitura speculând piața de aur de la bursa din New York. Guvernul a încercat să stopeze intervenția speculanților punând pe piață cantități mari de aur, motiv pentru care prețurile au scăzut dramatic, iar mulți investitori au pierdut adevărate averi.

Prima folosire a termenului Black Friday în legătură cu goana după cumpărături a fost făcută în 1961 în Philadelphia. Îngroziți de traficul de pe străzi cauzat de miile de oameni ieșiți la cumpărături, culmea, într-o vineri, polițiștii locali au calificat situația din cea zi drept „vinerea neagră”. De la magazine jefuite cu puțin timp înainte de ora deschiderii, până la ambuteiaje și accidente, Black Friday însemna la acel moment disperarea de a obține produsele dorite.

Termenul a fost preluat în relatările presei din acele vremuri și, deși marile magazine și alți comercianți au încercat să rebranduiască Black Friday în Big Friday, tot termenul de „vinerea neagră” a trimufat în utilizarea colectivă. Marile magazine au văzut o oportunitate de a transforma o serie de incidente nefericite într-un eveniment de care să se bucure toată lumea și au introdus reduceri, promoții, oferte speciale pentru această ocazie unică.

De remarcat este faptul că mulți angajați se învoiau de la muncă, invocând tot felul de pretexte, pentru a face o parte din cumpărăturile pentru sărbători cât timp rafturile erau pline și își puteau alege cele mai bune produse din timp, asigurându-se că vor avea pregătite cadourile cele mai potrivite pentru sărbătorile de iarna. Așa s-a transformat Vinerea Neagră într-un eveniment memorabil și o tradiție pentru retaileri: Black Friday a devenit ziua cu cele mai multe reduceri din an, ocazia perfectă de a cumpăra din timp produsele dorite, la prețurile cele mai avantajoase.

Când a apărut Black Friday în România?

Evenimentul de Black Friday a fost importat în România începând cu anul 2011. Site-urile online au adus conceptul de Black Friday, iar ulterior acesta a fost preluat de majoritatea magazinelor online și nu numai. La noi, Black Friday nu respectă tradiția de peste Ocean, unde Black Friday este întotdeauna în a patra vineri din noiembrie, anul acesta având loc pe 29 noiembrie. De obicei, România fură însă startul reducerilor și începe mult mai dervreme.

Așadar, Black Friday 2024 la eMAG are loc pe 8 noiembrie, cu trei săptămâni mai devreme decât în SUA, iar unii retaileri din România au demarat deja campaniile de reduceri de la sfârșitul lunii octombrie. Ofertele de Black Friday la Fashion Days sunt deja online, Altex a furat startul reducerilor de Black Friday, iar Black Friday 2024 la Flanco are loc în perioada 25 octombrie – 30 noiembrie.

Ce vor românii să cumpere de Black Friday

Aproape 5,5 milioane de români vor să cumpere de Black Friday 2024, potrivit unui studiu realizat de agenția de cercetare de piață MKOR, în timp ce în jur de 3 milioane de oameni sunt încă indeciși. Mulți dintre cei care au de gând să facă achiziții de Black Friday fac parte din generațiile Z și Millennials. Totodată, din această categorie fac parte și cei care au venituri lunare de peste 6.000 de lei.

„Deși preferința pentru cumpărăturile online scade ușor (-5% față de 2023), acesta rămâne principalul canal de achiziție. Gen Z profită cel mai mult de flexibilitatea oferită de cumpărăturile omnichannel”, se mai arată în studiu.

În medie, românii vor să cumpere 3 produse sau servicii în perioada de Black Friday, înregistrându-se o ușoară creștere față de 2023.



„Electronicele și electrocasnicele domină lista de cumpărături și în 2024, menținându-și poziția de lider cu 58% dintre preferințe. Produsele IT&C câștigă teren, înregistrând o creștere de 5% față de anul trecut și devenind o prioritate pentru 32% dintre cumpărătorii activi. Fashion-ul pierde din atractivitate la nivel general (-13% față de 2023), dar rămâne relevant pentru anumite segmente: 41% dintre tinerii din Generația Z și 42% dintre femei încă își doresc să cumpere articole de modă de Black Friday.”, conform studiului.

Studiul a fost realizat în luna octombrie a acestui an, online, pe un eșantion de 1.000 de respondenți.



