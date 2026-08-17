Incidentul de luni seara s-a produs la o distanță de aproximativ trei kilometri de satul Talmaza și nu s-a soldat cu victime. Poliţia a fost sesizată, iar oamenii legii s-au deplasat imediat la faţa locului și au securizat zona. Incendiul ar fi fost stins între timp.

Concluzia preliminară este cǎ explozia s-a produs în urma impactului cu solul a unui aparat de zbor neidentificat deocamdată.

Specialişti de la secţia tehnico-explozivă a Poliţiei Rep. Moldova s-au deplasat la faţa locului pentru a examina şi stabili originea aparatului de zbor.

Autorităţile au îndemnat localnicii să evite zona şi să nu atingă componente de la faţa locului.

🇲🇩 Moldovas police have released images from the crash site of the Russian missile near Talmaza.



Specialists are at the scene examining the missile wreckage and investigating the circumstances of the crash. pic.twitter.com/6rV5VgnE35 — GeoInsider (@InsiderGeo) August 17, 2026

Anterior, Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că sistemele de supraveghere ale spațiului aerian au detectat, la ora 17:37, pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui obiect aerian, pe direcția Cuciurgan–Tiraspol. Ca urmare, spaţiul aerian pe sectorul Centru a fost închis pentru 15 minute. Obiectul respectiv a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona localităţii Talmaza.

Potrivit canalului ucrainean de monitorizare aeriană, @mon1tor_ua, o țintă identificată drept o rachetă de tip Banderol ar fi intrat luni seara în spațiul aerian al Republicii Moldova, notează WatchDog.MD. De menționat că @mon1tor_ua este un canal de monitorizare, nu o sursă oficială. Totuși, Rusia folosește de regulă rachete de tip Banderol pentru atacuri asupra regiunii Odesa pe care le lansează de regulă din Peninsula Crimeea.

O explozie puternică, urmată de un incendiu de vegetaţie, s-a produs și pe 9 august la câteva sute de metri de localitatea Crocmaz, situată de asemenea în raionul Ştefan Vodă. Unda de șoc a spart geamurile mai multor case, iar fragmentele metalice ale aparatului de zbor au avariat acoperișurile unor locuințe. Poliţia a descoperit atunci fragmente care s-au dovedit a fi ale unei drone de luptă. În urma incidentului, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost rechemat la Chișinău pentru consultări.

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