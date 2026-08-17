Incidentul de luni seara s-a produs la o distanță de aproximativ trei kilometri de satul Talmaza și nu s-a soldat cu victime. Poliţia a fost sesizată, iar oamenii legii s-au deplasat imediat la faţa locului și au securizat zona. Incendiul ar fi fost stins între timp.
Concluzia preliminară este cǎ explozia s-a produs în urma impactului cu solul a unui aparat de zbor neidentificat deocamdată.
Specialişti de la secţia tehnico-explozivă a Poliţiei Rep. Moldova s-au deplasat la faţa locului pentru a examina şi stabili originea aparatului de zbor.
Autorităţile au îndemnat localnicii să evite zona şi să nu atingă componente de la faţa locului.
🇲🇩 Moldovas police have released images from the crash site of the Russian missile near Talmaza.— GeoInsider (@InsiderGeo) August 17, 2026
Specialists are at the scene examining the missile wreckage and investigating the circumstances of the crash. pic.twitter.com/6rV5VgnE35
Anterior, Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că sistemele de supraveghere ale spațiului aerian au detectat, la ora 17:37, pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui obiect aerian, pe direcția Cuciurgan–Tiraspol. Ca urmare, spaţiul aerian pe sectorul Centru a fost închis pentru 15 minute. Obiectul respectiv a dispărut de pe sistemele de monitorizare în zona localităţii Talmaza.
Potrivit canalului ucrainean de monitorizare aeriană, @mon1tor_ua, o țintă identificată drept o rachetă de tip Banderol ar fi intrat luni seara în spațiul aerian al Republicii Moldova, notează WatchDog.MD. De menționat că @mon1tor_ua este un canal de monitorizare, nu o sursă oficială. Totuși, Rusia folosește de regulă rachete de tip Banderol pentru atacuri asupra regiunii Odesa pe care le lansează de regulă din Peninsula Crimeea.
O explozie puternică, urmată de un incendiu de vegetaţie, s-a produs și pe 9 august la câteva sute de metri de localitatea Crocmaz, situată de asemenea în raionul Ştefan Vodă. Unda de șoc a spart geamurile mai multor case, iar fragmentele metalice ale aparatului de zbor au avariat acoperișurile unor locuințe. Poliţia a descoperit atunci fragmente care s-au dovedit a fi ale unei drone de luptă. În urma incidentului, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, a fost rechemat la Chișinău pentru consultări.
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